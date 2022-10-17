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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市國小足球隊爆教練虐打學生　家長阻止被嗆：下次用吊的

▲▼立法委員何志偉舉行「教練，可不可以不要打我」記者會。（圖／何志偉辦公室提供，下圖同）

▲何志偉今天舉行記者會，踢爆台北市足球隊體罰過當案。（圖／何志偉辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委何志偉17日舉行記者會踢爆，有台北市家長讓小孩參加足球隊，卻慘遭教練體罰毆打，家長要求教練不要再打小孩，教練竟回：「那我下次用吊的！」一名家長在會中泣訴，他的孩子說，教練打完自己後會給糖果吃，「難道孩子的單純就該被大人這樣對待嗎？難道過動兒就該被打成這樣嗎？」

何志偉今天上午舉行「教練，可不可以不要打我」記者會，接獲陳情的台北市議員鍾佩玲、議員參選人邵維倫與會，呼籲教育部應該正視體育界的體罰問題。他說，這群孩子們因為飯吃得太慢、太愛說話遭到校隊教練的不當體罰，甚至要求所有孩子圍觀不准閉眼，只為了記取「教訓」，這樣的行為不但在孩子身上留下傷痕，也在孩子心裡留下傷疤。

一名家長會中痛陳，讓小孩參加足球校隊是為了釋放能量，然而自開始踢足球沒多久，小孩開始夜哭，她前往國小地下室的校隊辦公室接兒子回家時，聽見吼叫聲及孩子痛苦的哭叫聲，當時有孩子邊哭邊說：「我沒有！」接著又聽到有孩子被鞭打的聲音，為了保護兒子，A小姐決定趁假日練球時間，她要求教練不要再打小孩，教練竟回：「那我下次用吊的！」且這名教練事發後還是沒有離開學校，繼續租借學校地下室當辦公室，但沒有一個家長可以接受施暴者可以跟孩子長時間零距離的接觸。

另一名家長泣訴，讓孩子踢足球是希望他可以有釋放體力的管道，她的孩子說好喜歡教練，因為教練打完他們都會給糖果吃，「孩子就是這樣單純，但難道孩子的單純就該被大人這樣對待嗎？難道過動兒就該被打成這樣嗎？教練要求每個小球員都要在旁邊看，孩子每次都會很害怕下一個會不會是他，但每一次下一個都是他，只因為他是過動兒」。

鍾佩玲質疑，根據統計，2020年校園霸凌個案通報854件，與2016年的606件相比，成長近3成，當中老師對學生霸凌超過50件，但這50件實際成案的事實上寥寥可數，教育部與教育局應該建立更暢通的輔導、通報機制，讓這些運動員們能夠及時反應，校方及政府部門能盡速處理，遠離體罰的威脅。

對此，體育署專委周國金回應，不允許校園中出現這樣的體罰，針對這名教練有不當對待，會依法處置；至於場地議題，站在兒少保護原則，如果孩子已經對他心生恐懼或是心靈傷害，就應該降低接觸的機會。

台北市教育局說明，該案目前處理狀況是，教練已經終止聘約，使用場地部分目前已經把鑰匙繳回，不能做使用，也請教練在11月15日前把私人物品移除，教育局已責成學校做調查小組，調查報告10月31日會產出，就事實部分通報《兒少法》做相關認定。

▲▼立法委員何志偉舉行「教練，可不可以不要打我」記者會。（圖／何志偉辦公室提供，下圖同）

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