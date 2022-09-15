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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美參院外委會通過「台灣政策法」　何志偉揭3意義：擴大軍事支持

▲何志偉出席亞太青年協會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦參議院外交委員會14日通過「2022台灣政策法」，內容強化美國對台軍事支持，包括數十億美元的額外安全支援，法案後續將送參議院審議。對此，目前人在華盛頓進行國會外交會談的民進黨立委何志偉表示，此次立法有3個重點，一是改變美國對台政策，二是以合法代表對待台灣政府，三是擴大對台軍事支持。

何志偉表示，美國國會針對「2022台灣政策法」啟動逐條審查，日前他與提案人葛蘭姆（Lindsey Graham）互動時，其直率誠懇令他印象深刻，會晤中他說「自信勇敢的台灣人」對自己的民主價值有信心，也會勇敢面對未來的挑戰，和平總是需要捍衛的，因為經濟的繁榮靠的是不懈的努力與奮鬥。

何志偉指出，台灣讓國際友人相當驚訝的是面對解放軍的軍演沒有驚慌、而是維持著正常生活，很多人不能理解台灣人的從容，但台灣人都知道，過去長達70年間，北京當局從來沒有客氣對台灣的威脅，窮盡所有外交、軍事還有經濟的手段，目的就是要抹煞中華民國台灣的國際舞台，但沒有一次，台灣會讓對方稱心如意，以前沒有，以後有不會有。

何志偉分析，此次立法有3個重點：第一，如果法案通過，將大幅改變美國近半世紀來對台政策；第二，以台灣人民合法代表來對待台灣政府，包括國旗及駐美台北經濟文化代表處更改名為為台灣代表處；第三，要求美國擴大對台灣軍事支持。

何志偉表示，對台灣而言，這是國際地位的大躍進，但這不是政府的功勞，而是每一個對台灣這片土地有信心的你們、他們、我們一次次捍衛這片土地，在外國人的眼中，台灣沒有藍綠，台灣人都是一體的。

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