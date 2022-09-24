陸媒稱掌握政戰局長訪美行程　綠委示警：未來會有更多類似事件

▲陸軍中將簡士偉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

由國台辦主管之《中華時報》揭露我國防部政戰局長、中將簡士偉8月率幹部一行6人赴檀香山與美軍交流的行程，而國安局長陳明通赴泰行程日前也被公布，對此，國防部24日回應，經查，該報導內容為敵以錯假訊息操弄對我認知典型作法，對此，民進黨立委何志偉24日表示，何志偉表示，這就是標準的灰色衝突，用錯假的訊息不斷在干擾，未來會有更多類似事情持續發生。

對於報導稱「國軍赴美考察觀摩」，並經我國內媒體轉載一事，國防部表示，針對設址於福建地區、由國台辦主管之《中華時報》之報導內容，經查為敵以錯假訊息操弄對我認知之典型作法，目的在打擊我協同友盟、提升戰力相關工作。

對於《中華時報》報導指稱「台軍官名義赴美觀摩實則觀光購物花天酒地」，國防部指出，國軍各項涉外交流，均依年度核定計畫執行。此次訪團赴夏威夷交流，抵達時間為當地星期例假日，故未安排官方拜會行程；另依社交禮儀，酌情辦理相關活動。該篇報導刻意誇大渲染，目的在打擊國軍協同友盟、提升戰力之努力，並藉此誤導我國人社會，製造內部對立。

何志偉表示，這就是標準的灰色衝突，用錯假的訊息、似真似假不斷在干擾，使一些小伎倆登不上大雅之堂，但相信未來會有更多類似事情持續發生。

何志偉指出，就自己的認知，這件事應該跟國安局長的事情擺在一起看，「不管有或沒有，我的認知是國防部每次出去都非常謹慎，真的有不好的地方，立法院也會嚴厲的監督。」

國防部強調，中共利用台灣新聞自由環境，以「假報導、再下架」等多種方式實施認知作戰，混亂我內部穩定。國防部將持續強化文宣反制措施，綿密涉外交流保密，嚴格各項安全管控機制，以確保國防安全。