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BioNTech執行長曝「癌症疫苗」已有突破！　有望2030年前問世

▲新冠肺炎疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲BioNTech重新利用mRNA技術研發癌症疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Şahin）與醫療長圖瑞吉（Özlem Türeci）表示，團隊在研發「癌症疫苗」上取得突破性發展，前景相當樂觀，疫苗有望在2030年問世。

根據BBC報導，吳沙忻與圖瑞吉是BioNTech的聯合創辦人，該公司和輝瑞（Pfizer）合作成功研發革命性的新冠疫苗，目前研發團隊已經取得突破性發展，對未來幾年癌症疫苗的發展充滿樂觀。

圖瑞吉表示，他們重新利用mRNA技術，讓其啟動免疫系統攻擊癌細胞，而非新冠病毒；吳沙忻指出，若研發順利，這些疫苗很有可能在2030年前就可問世。

▲▼BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Şahin）與醫療長圖瑞吉（Özlem Türeci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲BioNTech執行長吳沙忻（左）與醫療長圖瑞吉（右）。（圖／達志影像／美聯社）

mRNA疫苗技術的原理是，利用部分新冠病毒的遺傳密碼指令，讓身體產生無害的病毒片段，使免疫系統識別並製造特定抗體。圖瑞吉說，同樣的方法也可以用來啟動免疫系統尋找並對抗癌細胞。

事實上，BioNTech在新冠肺炎疫情爆發前，就致力於發展mRNA癌症疫苗，但面對全球緊急情況，才轉而研發新冠疫苗，目前已經有數種癌症疫苗在進行臨床實驗。圖瑞吉說，BioNTech已經在疫情中學會如何更快地生產mRNA疫苗，相信這也能有助於加速癌症疫苗生產。

圖瑞吉最後對癌症疫苗仍保持謹慎態度，「作為科學家，我們總是對能否『治癒癌症』的說法感到遲疑，但我們現階段有許多突破，我們也將繼續努力。」

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