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上海單日再增28例感染者　民眾爆：沒做核酸檢測突然跳出紀錄

▲上海於10月14日將20個區域劃定為疫情中風險區。（圖／CFP）

▲上海於10月14日將20個區域劃定為疫情中風險區。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海市昨（15）日新增28例無症狀感染者，自7月中起已經出現1292例感染者。受新冠變種病毒BF.7及BA5.1.7高傳播力的影響，上海在8日祭出「3+4」管控及5類人賦紅碼等政策遏止疫情，不過，部分民眾從15日起紛紛在微博反映，這段期間沒有衛生人員上門核酸檢測或未檢測但手機程式跳出已檢測的資訊。

▲上海於10月14日將20個區域劃定為疫情中風險區。（圖／CFP）

根據上海衛健委提供的資訊顯示，上海15日新增的28名無症狀感染者分佈在10個區，在5類人員賦紅碼的前提下，部分民眾因密切者等原因深夜收到健康碼變「紅」的消息，同時，紅碼人員將不能搭乘大眾公共運輸工具，也被禁止工作和前往學校就學，須先進行居家隔離及健康管理。

▲未受檢民眾在微博上貼出核酸「已檢測」的截圖。（圖／翻攝微博）

▲未受檢民眾在微博上貼出核酸「已檢測」的截圖。（圖／翻攝微博）

有民眾在微博發文並配圖稱，「太可笑了，說的紅碼人員第1.4.7天有醫護人員上門核酸，今天是居家隔離的第四天，沒人上門，一次核酸都沒做過，但是莫名其妙多了條今天（16日）早上五點半的採樣記錄。」

也有民眾表示，「7日被轉紅碼，現在已經16日了，為什麼7天隔離完不自動轉碼啊！哪裡都不能去，問就是在處理，轉碼這件事不需要處理好幾天吧？同期的人都已經綠碼了，只有本宮的碼綠不了！沒反饋真的讓人很絕望。」

對於民眾紅碼的情況，上海官方平台《上海發布》曾解釋，市民如發現自己的健康碼變紅，不要過於緊張，應當避免流動，做好個人防護、與他人保持一定距離，主動與居委聯繫，並保持手機暢通，積極配合做好後續相關隔離管控、核酸檢測等防控措施。同住人也應急暫時先避免流動，配合做好後續相關工作。

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