台東新冠確診+351 衛生局籲選擇3+4密切接觸者擅離住所將重罰

▲台東新冠確診+351。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣15日新增351位確診者，307名民眾戶籍或居住地分在台東、44名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案62,134人、居隔者592人。截至10/14下午16點為止，住院收治人數為29、加強版集中檢疫所為66人、居家照護現管人數有2184人。

台東縣衛生局表示，縣內1兒少安置機構今日監測期滿結案，總計縣內目前尚有3養護、3監所、1身心障礙機構群聚事件監控中。養護機構部分，本日新增2住民確診；矯正機關新增4人確診(1住民、3員工)，其餘無新增。

台東縣衛生局表示，確診個案未解除居家照護或密切接觸者選擇3+4隔離，除非遇到緊急危難情況（如：火災、地震及緊急由家人或119送至醫院急診等）不得已必須離開隔離處所，才不予裁罰。但若非上述情形擅離住所，確個案將依將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條移送地檢署偵辦可處2 年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以上200萬元以下罰金；而接觸者將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條裁處新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰，為避免造成社區傳染風險請務必落實，勿以身試法。