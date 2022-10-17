餐廳見隔壁桌大孩「雙腿開開」赤腳踩椅滑手機！　她怒吼：倒胃口

▲原PO無奈嘆，提醒了也沒用。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

孩子的教育不能等！不少父母到餐廳用餐，為了讓小孩不吵不鬧，會拿手機給對方玩，不過這名女網友日前到餐廳用餐時，看到隔壁桌的小孩竟然把鞋子脫掉，雙腳踩在椅子上看手機，仿佛就像在自己家一樣，完全不在乎這裡是公共場所，原PO提醒對方家長，但沒多久小孩兩隻腳又踩上去，讓她超傻眼，「真的很沒胃口」。

「教育真的很重要！」女網友在臉書「爆怨公社」發文，日前到連鎖餐廳用餐，隔壁桌的小孩居然赤腳踩在椅子上，雙腿開開，上半身半躺在椅上，拿著手機疑似在打電動，用餐期間她曾提醒對方家長，讓小孩把腳放下，但沒多久小孩又將雙腳翹上來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到這「豪邁」的坐姿，正在吃飯的她完全沒有胃口，小孩的家長也不管，氣得拍下照片抱怨，「吃個飯，有90%的時間腳都是這樣，真的很沒胃口」，等到該組客人離場後，店員有協助做清潔，原PO大讚，「維護下一位客人權益」。

貼文曝光，網友們狂搖頭，「一看就知道是父母教的，現代人只會生不會教，不如不生」、「現在都這樣了，父母把孩子丟給手機來教育，或是孩子哭鬧，父母自己玩手機也不管教」、「坐姿不良以後就會脊椎側彎了」、「公共場所這樣有夠誇張，到底要多沒家教才會讓小孩坐這樣？以為是在家？」「徹底失敗的教育，家長跟孩子的悲哀」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►吃得到整顆干貝！吃飯配「干貝醬」超過癮 增量28％不加價



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP