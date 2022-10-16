吃完火鍋「剩3片生肉」　男友1提議她暈了！掀網論戰：我也會

▲變冷的時候，很多人都會去吃火鍋。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣變冷超適合吃鍋，但有時食材還沒煮完，其實就已經飽了。就有女網友日前去火鍋店，吃到最後只剩2～3片牛肉還沒煮，男友就提1提議，讓她直呼暈倒，「居然跟我說想要打包！」認為兩人吃的也不是多貴的肉，帶回家也怕食材不新鮮。結果，不少留言都表示，換做自己也會打包，話題意外掀論戰。

這位女網友在「●【爆怨公社】●」表示，兩人吃飽的時候，還剩2～3片牛肉沒煮，一聽到男友提議「想要打包」，嚇得她趕快把肉片丟到鍋裡煮，「才3片肉要打包欸！暈倒，沒想到很多人都有勤儉不浪費的美德！」也解釋因為沒有要馬上回家，她擔心打包生肉的話，拿回家也不新鮮了。她還說，那不是多好、多貴的肉，「只是覺得幹嘛要這樣打包而已，對象還是男朋友……到最後我丟下去煮，他自己又把肉吃掉了！」

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貼文一出，釣出一片打包派的網友，「回家下把麵跟青菜就又一餐了啊」、「打包回家煮粥或者下麵吃啊！沒問題啊」、「客人打包走沒什麼不好啊～減少廚餘處理」、「剩一口火鍋料我也會打包……回家煮稀飯煮麵」、「我最愛打包，因為我不想浪費食物，即使去吃高檔餐廳我也照樣打包不誤，而且我覺得很光榮。」

也有不少人懂原PO的顧慮，「沒打包過，我也無法理解打包幹嘛」、「3片肉就吃掉啊！帶回家也不一定會吃」、「退冰的生肉只用一般塑膠袋裝回去……容易滋生細菌吧？回去煮了萬一吃出病來，不是虧更大」、「不浪費食物是一個不錯的想法，但是如果吃撐了，或是打包回家不新鮮了，是浪費健康。」