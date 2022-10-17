學校地下室傳出淒厲哭叫　她脫兒褲驚覺代誌大條

圖文／鏡週刊

台北市立北投清江國小足球隊教練張兆祿，在校服務超過40年，是國內最資深的教練之一，他同時也是台北市五人制足球協會理事長，豐富的實戰與教學經驗，讓他在足壇屹立不搖，包括旅外球星紀聖琺、前國手張仟縈等人，都是他的子弟兵，也被譽為「足球名師」。

不過，這位足球名師上個月底，卻因涉嫌對清江國小足球隊員小傑（化名）不當管教，遭家長告上法院，被校方解聘、勒令不得在上課期間踏入校園，引起議論。

「沒有保護好孩子，我覺得自己很窩囊。」提起兒子小傑的遭遇，讓身為母親的A小姐充滿愧疚，一度哽咽。

▼台北市立清江國小（圖）位於北投區，是足球名校。



A小姐告訴本刊，8月25日晚間，她一如往常前往清江國小地下室的校隊辦公室，準備接兒子回家，沒想到剛走下樓梯，就聽見張兆祿的吼叫聲及孩子痛苦的哭叫聲。

A小姐表示，當時聽到有孩子邊哭邊說：「我沒有！」接著又聽到張兆祿鞭打孩子的聲音，「現場氛圍讓人很不舒服，我一個人站在轉角處，根本不敢繼續往下走。」A小姐回想當晚的狀況，餘悸猶存。

後來，一名助教看到A小姐身影，連忙向張兆祿示意，張才停手，並讓其他球員通知小傑準備返家。5分鐘後小傑緩緩現身，A小姐還未察覺有異，但小傑踏出校門後，突如其來的反應，讓她心頭一陣酸。

A小姐告訴本刊，兒子哭著說「很痛」，她才知道張兆祿認為小傑愛講話，所以當天拿藤條打他。由於A小姐之前就曾耳聞張十分嚴厲，所以沒有多問，還勸兒子要聽教練的話，直到她帶兒子到便當店買便當，小傑竟向老闆哭訴：「好痛！好痛！」最後，連老闆都忍不住唸了一句：「媽媽在幹嘛？」A小姐才驚覺不對勁。

回家後，A小姐脫下兒子的褲子檢查，發現他屁股上有新舊傷痕，甚至無法坐在椅子上；A小姐追問，小傑才說因忘記帶湯匙、不肯吃飯，已被教練連續教訓3天。

▼小傑（化名）被教練張兆祿連打了3天，臀部的瘀青與傷痕清晰可見。



更讓A小姐難過的是，小傑事後好幾次在夢中哭泣、尿床，就連同為體育教練的小傑父親，也無法認同張兆祿的管教方式，為保護兒子，A小姐決定趁假日練球時間，找張溝通。

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