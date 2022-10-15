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勞退如何領最大？　專家揭「多領1倍」3關鍵

勞退要領最大，自提、基金報酬為正數時請領、月領是3關鍵。

圖文／鏡週刊

台股大跌，勞退基金績效也連帶受影響，攸關勞工退休權益的退休金，該如何創造極大化方式領取？專家表示，掌握自提、並在基金報酬是正數時請領、選月領等3關鍵，有機會領最大。

民國94年實施勞退新制後，雇主必須按月提繳不低於其每月工資6%退休金到勞工專戶中，勞工也能再自提6%。存入不是學問，但如何提領、如何領到相對最大值，才是勞工該留意的事。專家指出，要自提、在基金投報率是正值時領取、且選月領，才能領到最多勞退。

富蘭克林華美投信法人業務部副總經理邱良弼就鼓勵大家自提6%，因為加上雇主的提撥，每個月會有薪資的12%投入勞退基金內，等於未來可多領一倍勞退，而勞退基金成立至今，平均投報率約有4%，「在股災時更能看出長期投資、資產配置的複利效果，今年以來不過虧損6%，績效相對穩健。」邱良弼強調。

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事實上，自勞退新制上路後，邱良弼就開始自提6%，加上雇主的提撥，每年累積提撥金額超過20萬元，「若保守以平均年投報率3%來算，我到65歲退休的時候，帳戶可累積超過700萬元，月領可有5.3萬元，這就是時間加複利累積出來的效果。」

勞保局指出，退休金領取多寡會受到提領金額、歷年投資績效、當下領取時投資績效三因素影響，若選月退制（每季發放一次）計算方式較複雜，勞保局會精算專戶本金加收益，再依年金生命表（平均餘命及紅利）算出平均一個月給付金額，金額也會隨著月退計算利率及勞工專戶的最新餘額（包含新分配入專户的投資收益），每三年做一次調整，並非固定。

既然退休金領取多寡，會受當下領取時投資績效影響，因此，滿60歲打算請領時，遇到市場極差狀況，可以考慮晚些請領，等投資績效上升時再規劃請領。方法很簡單，請領前事先查看最新勞退基金收益率，若是負數的話，就先不要行動。

勞保局指出，選擇月領的勞工、在領取部分的月領金額後，勞工退休金個人專戶仍持續參與投資收益分配，只要勞退基金的投資績效好，勞工個人帳戶內的金額還是會成長。

值得留意的是，領取時間是以平均餘命計算，若當時平均餘命為84歲，則60歲開始請領，最多只能請領至84歲；若未請領至84歲，則剩餘的部分將留給勞工受益人領取。



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