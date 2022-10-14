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爆乳妻和老公玩很大！從多P到18次野外露出　足跡遍布賣場博物館

爆乳人妻和老公玩很大！從多P到18次野外露出，足跡遍布超市賣場博物館。（翻自mustsharenews.com）

圖文／鏡週刊

新加坡一對夫妻、現年50歲的崔子章和30歲的阮施映緹（Nguyen Thi Anh Thy），在2020年2月於社群平台建立情色粉專，內容多為性愛、肉慾、裸露等內容，短短3個多月就有3萬7000多人關注。不僅如此，2人還到各個公共場所拍攝野外露出，至少發生18次，隨後被新加坡當局盯上並吃上官司，該案在本月13日有了最新判決。

據馬來西亞《e南洋網》報導，崔子章和阮施映緹兩人還是情侶時，最先加入多P社團，之後崔子章拍下3P影像並上傳網路，這對準夫妻因此爆紅，兩人也非常享受其中，甚至想要更紅，於是開始建立情色粉專。案情顯示，兩人在2020年1月至5月之間，至少18次在超市、購物中心、餐廳、博物館等公共場所拍攝野外露出。這些影像被上傳網路後，立刻引發網友們熱烈討論，卻也被星國當局注意。

這對夫妻到處拍攝野外露出。（翻自mustsharenews.com）
行為相當大膽。（翻自mustsharenews.com）

星國警方在2020年5月16日對兩人進行搜索，兩人一度不願意交出手機，表示害怕「美好回憶」以及「有紀念價值」的影像會被刪除，但最後還是乖乖把手機交給警方。辯護律師也強調，這對夫妻無意讓大眾看到照片，只是想分享給志同道合的「小眾」，並稱阮施映緹無意讓公眾看到她的裸體。

不過法官認為，他們的行為都是有意將猥褻影片和照片散播給公眾，因此不該試圖「降低」兩人罪責。法官最後宣判，崔子章被罰1萬4000元新加坡幣（約新台幣31萬元），妻子則罰款9000元新加坡幣（約新台幣20萬元）。兩人也表示，已經對此事懺悔，而且妻子現在已經懷孕，往後絕對不會再犯。

崔子章和阮施映緹接受判決。（翻自《e南洋網》）



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