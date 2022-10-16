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撞球正妹彎腰藏「贏球秘訣」　網一看秒懂

網友在PTT表特板上傳幾張正妹打撞球的照片，老司機網友立刻抓包身旁男子視線幾乎都在正妹的上圍。（翻攝IG @ha_quy_tran）

圖文／鏡週刊

這位小夥子跟正妹打球，是不是醉翁之意不在酒呢？一位鄉民近日在PTT表特版上傳幾張影片擷圖，是一位穿著緊身上衣短裙的正妹彎腰打撞球，火辣指數破表。一票老司機鄉民火眼金睛看到亮點，大呼：「年輕人你在看哪裡」「這年輕人應該是在思考著怎麼一桿進洞」。

網友打趣直呼正妹打撞球「太犯規」「怎麼專心打球」。（翻攝IG @ha_quy_tran）

網友在PTT表特板連發6張正妹打撞球照片，短版貼身上衣勾勒出完美身材線條還露出小蠻腰，搭配展現筆直長腿的下身短裙，美到逆天！網友抓包在她身旁一起打撞球的男子視線緊盯正妹胸部，網友調侃：「男的視線好幾張都在胸部上」「男的視線不藏的」。正妹惹火身材讓鄉民直呼犯規，「這怎麼專心打球」。

Trần Quy身材凹凸有致，在社群平台大方展現比基尼辣照。（翻攝IG @ha_quy_tran）

該名正妹的真實身分隨即也被網友起底為越南網紅「Trần Quy」，雖然Instagram追蹤人數僅6.9萬，但她在TikTok擁有140萬名粉絲，抖音上光是一支打撞球影片就有高達50多萬次點閱率。

Trần Quy不只是網紅，更是越南河內市一間服飾店的老闆。（翻攝IG @ha_quy_tran）

而且Trần Quy不僅是網紅，更在越南河內市擁有一間服飾店，不時在社群平台放上店內宣傳影片，也有她平常自拍的美麗倩影。



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