知名足球教練虐打學生！童哭喊「我沒有」　母聽尖叫聲心碎

圖文／鏡週刊

台北市立清江國小足球隊成立超過40年，是國內歷史最悠久的國小足球隊之一，本刊最近接獲家長投訴，指在校服務超過40年，同時也是台北市5人制足球協會理事長的教練張兆祿長期不當管教，不但用藤條抽打小球員，還會連坐體罰；更扯的是，他私下創立俱樂部招生，並把辦公室設在校內，寄生校園、公器私用，就像土皇帝，學校卻放任不管。上個月底，張兆祿因涉嫌對清江國小足球隊員小傑（化名）不當管教，遭家長告上法院，被校方解聘、勒令不得在上課期間踏入校園，引起議論。

「沒有保護好孩子，我覺得自己很窩囊。」提起兒子小傑的遭遇，讓身為母親的A小姐充滿愧疚，一度哽咽。

A小姐告訴本刊，8月25日晚間，她前往清江國小地下室的校隊辦公室，接兒子回家，沒想到剛走下樓梯，就聽見張兆祿的吼叫聲及孩子痛苦的哭叫聲。Ａ小姐表示，當時聽到有孩子邊哭邊說：「我沒有！」接著又聽到有孩子被鞭打的聲音。當時，A小姐還未察覺有異，直到小傑踏出校門後，突如其來的反應，讓她心頭一陣酸。

A小姐告訴本刊，兒子哭著說「很痛」，她才知道張兆祿認為小傑愛講話，所以當天拿藤條打他。回家後，A小姐脫下兒子的褲子檢查，發現他屁股上有新舊傷痕，甚至無法坐在椅子上；A小姐追問，小傑才說因忘記帶湯匙、不肯吃飯，已被教練連續教訓3天。

為保護兒子，A小姐決定趁假日練球時間，找張溝通。但交談過程中，張未曾正眼看她，她要求張不要再打小孩，張竟回：「那我下次用吊的！」多次隱忍的A小姐見溝通無效決定提告，校方才在上月將張解聘，並勒令他不得在上課期間進入校園。

另名學生家長B先生也告訴本刊，張兆祿不僅打球員，還施行連坐法，8月張看到瓶蓋被丟在地上，當場怒斥，但因沒有人承認，於是動手打了全隊19名球員。

球員家長C小姐也指出，張兆祿十分囂張，若家長有意見，他就擺出「不接受隨時可以退隊走人」的姿態，除了管教方式引發爭議，B先生表示，張兆祿還霸占學校地下室多年，拿來當私人會所，他常找校外人士到此泡茶、聊天，甚至邀家長打麻將，就連張創立的足球俱樂部，辦公室也設在此，並大剌剌地對外招生，更扯的是，張兒子創立的俱樂部也能分一杯羹，舉辦寒暑假集訓，也都在清江國小。

雖然目前校方已勒令張兆祿不能在上課時間進入校園，但他的物品仍擺放在地下室，更令家長不滿的是，張在放學時間後，仍可用一般民眾身分，帶俱樂部學生到校內練球，十分囂張。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【鴨霸教練虐學童1】學校地下室傳出淒厲哭叫 她脫兒褲驚覺代誌大條了

【鴨霸教練虐學童2】遭爆「十大酷刑」管教球員 家長求情他嗆：下次用吊的

【鴨霸教練虐學童3】被解聘後繼續霸占校園 名教練張兆祿回應了