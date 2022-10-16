為何習二十大報告口頭未提「九二共識」　兩岸學者這樣解讀

▲中共第二十次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。（圖／翻攝自央視新聞）

記者任以芳／北京報導

中共第二十次全國代表大會今（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記習近平發表二十大報告，針對「台灣問題」採取「軟硬兩手」基調，但首次口頭上未提「九二共識」是否釋放某些訊號？《東森新媒體ETtoday》記者訪問多位兩岸涉台學者大多認為，口頭不說不代表大陸對台政策有大改變，「九二共識」依然是兩岸政黨團體接觸談判協商的重要基礎。

中共中央總書記習近平二十大報告涉台部份，回顧過去五年對台政策沒有提及「九二共識」，主要台灣政黨輪替後拒不承認「九二共識」，造成兩岸這五年幾乎「零互動」，「九二共識」也被封存在台海對抗之間。但習近平談及未來對台總體方略也沒有口頭提及「九二共識」，反而花更多篇幅加大力度「反獨」，是否釋放某種訊號？

國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授黃奎博認為，習近平口頭報告中未提九二共識和一中原則，書面文件中仍在，表示中共基本立場應未改變。

他認為，也可能因為大陸認為美國逐漸掏空一中政策，所以習的口頭報告也要稍微增加對台政策的積極主動性，以符合掌握兩岸關係主導權與主動權的說法，而意在口頭上省略「九二共識與一中原則」，就是一種政治訊號。

黃奎博分析，有可能是中共刻意拋出風向球，要台灣方面知道，雖然「九二共識」是中共堅持的復談條件底線，如果民進黨政府繼續以漸進式台獨或「一中一台」的方式處理兩岸關係，中共未來依「新時代解決台灣問題的總體方略」規劃，提出在兩岸民主協商「兩制台灣方案」後的統一路徑圖。

但黃奎博也指出「九二共識」依舊是中共眼中兩岸復談的政治默契，但在民進黨執政期間，兩岸復不復談，對中共統一台灣的工作進程並無大礙。

▲兩岸學者一致認同「九二共識」重要性。（圖／記者任以芳攝）



淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，一個中國原則是基礎前提，「一國兩制、和平統一」是北京期待目標。但是一中原則走向「一國兩制、和平統一」需要一個過程，也就是兩岸之間各式各樣政黨團體接觸、談判協商，必須以「九二共識」做基礎。

張五岳說，北京重點擺在兩岸之間政黨、政府可以在「九二共識」基礎恢復談判協商對話。未來大陸方面要展開民主協商或與台灣各團體的接觸交流，基本上還是以「九二共識」做基礎。

因此，他強調，「即使習近平二十大報告口頭沒說『九二共識』，不會因為嘴巴有講或沒講，有任何改變。」張五岳強調，因為兩岸沒有「九二共識」等於大陸對台政策缺了一大塊，無法透過大陸方面所講的「民主協商」方式，進行兩制方案跟探索和平發展。

▲中共中央總書記習近平二十大報告。（圖／記者任以芳攝）

大陸學者包承柯則認為，習近平二十大口頭涉台報告沒有提到「和平統一、一國兩制、九二共識」，主要原因是針對於當前的國際形勢和台獨局勢。

他指出，這些政策大政方針過去一再被重申，不會改變。即使精簡版二十大報告未出現，還是以官方書面完整版為主。口頭說與不說，都不代表大陸對台政策出現變化，「九二共識」對未來兩岸政策還是有標桿性作用，依然是「定海神針」。

▲ 國民黨祝賀二十大順利召開 。（圖／翻攝 央視）

大陸官媒央視《新聞聯播》今（16日）特地報導，國民黨中央委員會在16日致中國共產黨中央委員會的賀電中表示，在「九二共識」、反對 「台獨」基礎上兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。