「解決台灣問題是中國人自己的事」登微博熱搜　陸網狂刷必須統一

記者蔡儀潔／綜合報導

今（16）早的中共二十大大會結束後，中共中央總書記習近平提到的「解決台灣問題是中國人自己的事」登上微博熱搜，瀏覽數達到2.6億。官媒評論區刷滿「祖國必須統一」、「台灣是中國的！一直都是！」。

習近平在發表政治報告時，談及未來5年對台方針，強調「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。

習近平接著話鋒一轉，稱決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞，國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。

習近平這段講話結束後，現場鼓掌聲超過20秒，各大官媒亦以新聞頭條推播，之後「解決台灣問題是中國人自己的事」登上了微博熱搜，一度是排行榜第一。





大陸官媒《央視新聞》相關貼文有19.8萬人按讚，微博評論區可見網友一面倒表示支持，「中國內政，不許別國插手」、「統一大業，勢不可擋」、「一定要實現！一定能實現！！！！！」。不過，微博顯示評論區內容為「博主精選評論」。

對於習近平的政治報告，總統府發言人張惇涵表示，國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展；總統蔡英文在今年國慶演講時，已明確表達台灣的立場，就是持續站穩「四個堅持」、強化「四大韌性」，不僅要讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

陸委會則回應道，台灣人民絕不接受中共設定「一中原則的九二共識」及「一國兩制」等任何終局，也唯有台灣2300萬人有決定未來的權利。