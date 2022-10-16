國民黨祝賀二十大又痛罵武統　央視：兩黨都堅持九二共識、反台獨

▲國民黨依照慣例祝賀二十大順利召開 。（圖／翻攝 央視《新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共今（16日）起召開第二十次全國代表大會，大陸官媒央視《新聞聯播》晚間報導指出，國民黨發賀電二十大順利召開。雙方都有提及「九二共識」和反對「台獨」。共產黨依照慣例復電指出，盼兩黨把握大局，在既有政治基礎上加強溝通，為台海和平努力。

報導稱，中國國民黨中央委員會在16日致中國共產黨中央委員會的賀電中表示，在「九二共識」、反對 「台獨」基礎上兩岸各項交流與合作成果豐碩，希望兩黨持續溝通、真誠合作、深化互信、求同存異，共同增進兩岸人民權益益福祉，努力維護台海和平穩定，開創兩岸關係繁榮發展。

報導指出，同日，中國共產黨中央委員會復電中國國民黨中央委員會表示，多年來，兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

▲兩黨都提到堅持「九二共識、、「反台獨」共同政治基礎 。（圖／翻攝 央視）



報導進一步稱，當前台海形勢愈益複雜嚴峻，期盼兩黨把握大局，體察大勢，堅守大義，在既有共同政治基礎上加強溝通，增進互信，深化合作，為台海和平、同胞福祉、國家統一、民族復興而共同努力。

報導列舉，中國國民黨前主席連戰、洪秀柱，新黨主席吳成典，無黨團結聯盟主席林炳坤等也發來賀函賀信，期望兩岸同胞匯聚智慧、和衷共濟，攜手合作推動兩岸關係和平展，共謀中華民族偉大復興。

中共中央總書記習近平今發表二十大報告，針對「台灣問題」表示不承諾放棄使用武力，願盡大努力爭取和平統一前景。同時強調以「九二共識」基礎，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

才發完賀電祝賀二匙大順利召開，國民黨主席朱立倫下午受訪又痛批北京，「任何要意圖破壞、傷害中華民國，國民黨絕對反對到底。」

朱表示，國民黨最重要的三大任務，就是捍衛中華民國、守護民主自由、維護兩岸及區域和平。「我們的民意都一再指向，包括我們堅決反對台獨、堅決反對一國兩制，這都是我們民意非常明確的目標。」