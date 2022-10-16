馬國女大生來台唸書遇害！弟弟見酸民言論怒了：你們沒大腦

▲24歲蔡姓女大生遭勒斃，引起網路熱烈討論。（圖／翻攝自當事人IG）



記者柯振中／綜合報導

24歲蔡姓馬來西亞籍女大生13日遭到殺害，陳屍士林租屋處，事件引起台灣、馬來西亞兩國網友熱烈討論。對此，蔡女的弟弟看完網路上的言論，不禁出言痛批，雖然支持言論自由，但說話要經過大腦，「欸抱歉我忘記你們沒有大腦。」

馬來西亞籍蔡姓女大生在銘傳大學就讀4年級，平時擔任外拍模特，13日卻在士林租屋處遭到剛認識的陳姓男子殺害，被警方發現時，遺體已長出屍斑，明顯身亡多時。

▼蔡女遭到男網友勒斃，親人來台處理後事。（圖／記者李毓康攝）



陳男動手行兇後，回到新北鶯歌的住處吞藥輕生，最後被救了回來。陳男向警方供稱，是因為蔡女想輕生，他才會幫忙協助，是「加工自殺」。

▼馬國女大生遇害，卻有台灣網友與馬來西亞網友吵起來。（圖／翻攝臉書）



事件在網路上引起討論，不少馬國網友憤怒譴責，要求台灣政府給出交代。不過，卻有台灣網友舉例反諷，雙方罵成一團，在相關報導底下的留言吵起來。

▼蔡女的弟弟疑似受夠網路言論，出言怒嗆酸民。（圖／翻攝蔡女弟弟IG）



對此，蔡女的弟弟16日在個人IG上抒發心聲，針對網路上的「無腦言論」做出回應，因為事情不是發生在這些人身上，所以這些人可能不痛不癢，他雖然支持言論自由，但說話還是要經過大腦，「欸抱歉我忘記你們沒有大腦。」

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