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社會 社會焦點 保障人權

獨／揭勒斃馬國女大生兇嫌病情　尋短吞藥「中度肝臟受損」

▲▼馬國女大生相驗，父母走出解剖室痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲馬國女大生相驗，蔡女大體16日下午在板殯相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台北市士林區某處套房13日驚傳馬來西亞籍在台就讀大學的蔡姓女大生（24歲）遭勒斃陳屍租屋處，檢警鎖定涉案人為蔡女僅認識一周的陳姓男子（30歲），陳動手勒斃蔡女後返回新北鶯歌住處服藥輕生，吞要前傳簡訊向母親訣別，陳男因吞服達數十顆普拿疼尋短，經警消送醫後生命垂危，轉往林口長庚醫院治療，目前仍在住院觀察中。

至於為何陳男13日犯案迄今，警方仍無法對他警詢調查，根據檢警透露，肇因陳嫌犯案後吞服達數十顆普拿疼止痛藥；普拿疼藥毒性來自乙醯氨酚（Acetaminophen），人體需經過剛肝臟代謝藥毒性，陳男服用遠超過人體中毒劑量上限，造成嚴重肝臟損傷，甚至可能引發猛爆性肝炎。

▲▼24歲女大生遭男網友勒斃！IG模特兒外拍照曝　從馬國來台追夢喪命。（圖／翻攝自當事人IG）

▲24歲女大生遭男網友勒斃！蔡女外型亮麗，從馬國來台追夢卻殞命。（圖／翻攝自當事人IG）

是以陳男從13日吞服止痛藥尋短，經救護人員送醫搶救後，院方接獲警消戒護陳男就醫，醫護須立即建立他4小時前後的抽血樣本比對，確定陳男服用止痛藥過量中毒，且血液中肝指數飆高，已達到中度肝臟損傷程度，病情有往輕度肝臟衰竭演進，病患需要立即住院治療觀察。

據瞭解，涉案陳男肝臟中毒雖未達肝臟衰竭階段，但仍需長期監控血液中肝指數及藥物代謝的速度，檢警目前仍在等候醫師診療評估，一般臨床案例上，若肝臟受損甚至是肝衰竭初期，經妥適治療仍可逐漸康復痊癒，但最少需要數天到1周以上的治療追蹤，直到患者肝臟機能逐漸恢復後，才能接受後續的司法調查。

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