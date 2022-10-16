館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺「剛好而已」　能不要來就不要來

記者林彥臣／綜合報導

馬來西亞24歲蔡姓女大生來台求學，卻被30歲陳姓男子殺害。對此館長陳之漢在15日晚間的直播向馬來西亞道歉，來台灣被殺剛好而已，殺人也不會償命，司法並不會還你公道，如果會怕就不要來台灣，能不要來台灣就不要來台灣。

▲館長向馬來西亞道歉，被害者家屬想要的公道，台灣政府應該沒辦法給你。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長首先在直播中道歉，對這位馬來西亞的爸爸對不起，你要的公道，台灣政府沒有辦法給你，台灣政府就是被害者沒有人權，加害者有人權，台灣的政府深信，每個加害者都是可教化的。

館長指出，如果馬來西亞的朋友要來台灣，請先知道發生任何事情，在台灣發生任何事情，「抱歉，沒有公理正義」，台灣就是犯罪者的天堂，可以不要來就不要來，就算馬來西亞非常重視這個案件，但是台灣政府不會理你們。

館長說，在台灣就算判處死刑，也不會有真正的死刑，在台灣判死刑幾乎等於「關到死」，在台灣無期徒刑則是會被放出來的，最後這個罪犯應該會可教化，因為他才殺1個人算什麼，殺3、4個人都不見得會死了。

▲館長請各國的朋友，能不要來台灣就不要來台灣。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長強調，「你（馬來西亞朋友）一定會覺得，有沒有搞錯啊，這樣講話很沒道德，但是我不是沒道德，是不想給你美麗的謊言，這是真真切切的事實」。

館長表示，台灣的司法很糟糕，但是沒有人願意改革，「所以，不好意思馬來西亞的朋友們，各國的朋友們，如果你來台灣被殺，剛好而已，不要來台灣就好了，如果會怕的話，就不要來台灣」。

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