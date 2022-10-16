「防水閘門沒關」害宜蘭七賢村慘淹？河川局：清晨5點半就關了

▲宜蘭七賢村疑未關閘門，蘭陽溪水倒灌成汪洋一片。（圖／民眾提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭16日凌晨超大豪雨連連，蘭陽溪水暴漲，蘭陽溪旁的員山鄉七賢村防水閘門，居民質疑因為半夜忘了關閉，才造成七賢村溪洲地區汪洋一片，水深80公分淹沒路面，且居民與車輛都出不去，抽水機也進不去，警消忙救災。一河川局表示，上午5時半左右，蘭陽溪水位漲水與溪洲排水水位同高，該局閘門管理人員隨即關閉閘門，避免蘭陽溪水倒灌至溪洲排水，並無忘關水門情形。

有關員山鄉七賢村成汪洋一片，居民疑「防水閘門沒關」肇禍？第一河川局表示，都有在注意水位，因為蘭陽溪水位16日凌晨2時前，開始漲水，惟「因為當時溪洲排水還可以重力排水，太早關門會造成內水積淹」，才於上午5時半左右，蘭陽溪水位漲水與溪洲排水水位同高，該局閘門管理人員隨即關閉閘門，避免蘭陽溪水倒灌至溪洲排水，並無該局忘關水門情形。

第一河川局說，防水閘門是目前施工中之工程，尚未完工，目前該局尚按原有管理作為，由現場專人負責啓閉。

低窪地區且鄰近蘭陽溪的宜蘭縣員山鄉七賢村，因宜蘭大雨不斷，蘭陽溪水暴漲，疑因為半夜忘了關閉防水閘門造成溪水倒灌，雖然後來緊急關閉閘車，但七賢村部分地區已是汪洋一片。道路被水淹，居民進出不得。

另，宜蘭警分局表示，16日上午獲報員山鄉溪州大排因溪水暴漲致道路積水，警方立即赴現場查看，積水已淹至道路導致車輛無法通行，員警為避免行經用路人遭受危害於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線，將路段封閉，並於現場實施交通指揮及管制，第一河川局人員至現場表示待水位稍退，將進行抽水使道路恢復通行。

▲▼宜蘭員山鄉溪州大排因溪水暴漲致道路積水。（圖／記者游芳男翻攝，下同）