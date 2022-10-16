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社會 社會焦點 保障人權

尼莎挾暴雨狂炸宜蘭！災情照片曝光「路面全消失」2車慘泡水

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

受到輕颱「尼莎」外圍環流與東北季風共伴效應，中央氣象局今天（16日）上午8時許對宜蘭縣發布「災防告警訊息」，宜蘭從凌晨起下起超大豪雨，瞬間的強降雨也讓宜蘭道路開始積水，臉書《宜蘭知識+》也有網友PO出七賢地區淹成一片汪洋，水已淹沒半台車身高的照片，需要出動橡皮艇前往救災。

▲▼宜蘭七賢地區淹水。（圖／翻攝臉書《宜蘭知識+》）

▲宜蘭七賢地區16日因颱風外圍環流影響出現淹水災情。（圖／翻攝臉書《宜蘭知識+》）

臉書《宜蘭知識+》專頁16日早上就有災情照片流出，網友指出七賢地區變成一片水鄉澤國，已經看不見路面，車輛半台車身已全被淹沒，只見一旁還有搜救人員出動橡皮艇，緊急救出受困民眾，也讓網友忍不住直呼「哇車子...毀了」、「天佑宜蘭」。

▲▼宜蘭16日淹水救災。（圖／記者游芳男翻攝）

▲出動橡皮艇將受困民眾救出。（圖／記者游芳男翻攝）

氣象局今晨2時半對宜蘭縣發布「災防告警訊息」，提醒將發生大雷雨。氣象局也對10縣市發布特報表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，桃園市、台中市、花蓮縣山區及基隆北海岸、新北市、台北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、東半部及南投山區有局部大雨發生的機率。

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