尼莎颱風增強長胖「估今晚解除海警」　不能鬆懈！明天炸劇烈豪雨

記者李姿慧／台北報導

尼莎颱風外圍環流加上東北季風共伴效應，今晨7縣市出現猛烈雨勢，根據氣象局最新一報顯示，尼莎颱風長胖，七級風暴風半徑擴大150公里，未來強度將持續增強，暴風半徑有擴大趨勢。氣象局表示，尼莎預計明上午轉中颱，不過預估今晚前後就會解除海警，預測不會發布陸警。

▲氣象局預報員徐仲毅。（圖／記者李姿慧攝）

尼莎颱風今(10/16)上午8時中心位置在北緯19.3 度、東經121.3 度，即在鵝鑾鼻的南方約290公里處，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33 公尺（約每小時 119 公里），相當於12級風，七級風暴風半徑150公里。

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▲尼莎颱風上午8:30最新動態。（圖／氣象局）

根據最新資料顯示，尼莎颱風暴風圈已進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。預計此颱風未來強度有稍增強且暴風圈亦有稍擴大之趨勢。

氣象局預報員徐仲毅表示，尼莎颱風雖然僅發布海上警報，但對陸地風雨影響大，今天北部、東半部雨勢明顯，明後兩天東北季風增強，風力將再增大。

▲氣象局預報員徐仲毅。（圖／記者李姿慧攝）

徐仲毅表示，尼莎颱風目前為輕度颱風，七級風暴風半徑為150公里，隨偏西移動過程，強度將持續增強，暴風半徑有擴大趨勢，預計明天上午增強為中颱，不過今晚前後就會解除海警，依目前路徑預測應不會發布陸警。

不過徐仲毅提醒，尼莎颱風雖今晚前後就會解除海警，不過明天不排除有大規模或劇烈豪雨事件，雨勢集中北部和東半部，特別雙北宜蘭等有大豪雨或大豪雨以上雨勢，明後兩天雖然尼莎颱風進入東沙島，但週一風力將持續增強，影響最大。