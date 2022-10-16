現場畫面曝！土石流淹陽金公路　他警告：危險別上陽明山

▲土石流、坍方嚴重。（圖／翻攝莊姓網友臉書）

記者張靖榕／綜合報導

尼莎颱風與東北季風共伴效應影響，陽明山多處今（16日）凌晨已傳出坍方、土石流情況，有民眾拍下竹子湖附近道路土石流慘況，現場正在搶修中，但路面淹水情況嚴重，呼籲不要再上山以保安全。

莊姓男子今晨6時許在臉書發文，目前陽金公路和中興路口因土石流關係，全線無法通行，照片中道路覆蓋厚厚一層泥流，還有石塊和爛樹根散落。莊男7時許表示道路已在搶修中，雖然勉強能夠單線通行，但道路仍嚴重淹水，建議不要上山以策安全。

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▲▼目前已在搶修中，但情況仍相當危險，民眾切勿上山。（圖／翻攝莊姓網友臉書）

中央氣象局擎天崗測站15日下午12時50分資料顯示，24小時累積雨量為401.5mm，到了今晨6時，24小時累積雨量已來到586mm，陽明山國家公園在臉書粉專表示，數據已達到冷水坑公共溫泉浴室及周圍區域因應雨量預報及觀測預警性封閉之封閉中湖道路標準（24小時累積雨量達400mm），因此中湖道路冷水坑至中湖段15日下午已經關閉，環七星山人車分道步道之夢幻湖停車場至冷水坑溫泉浴室段業也已封閉，冷水坑公共溫泉浴室今日會持續關閉，請遊客配合，為了安全切勿上山。

▲▼陽明山部分道路、步道傳出坍方、土石流。（圖／翻攝臉書「陽明山國家公園」）

陽明山國家公園也發出緊急公告，因山區陸續有道路和步道傳出坍方、土石流等天然災害情形，園方依據生態保護區申請須知第14點規定，今起全園生態保護區關閉，「已申請許可者，原許可函作廢。」

陽明山國家公園官方臉書帳號今（16日）凌晨1時30分發文，指出陽金公路中興路口暫時已無法通行。照片顯示現場土石流情況嚴重，土塊、石塊和泥水已布滿道路。