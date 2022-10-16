雨下不停！民進黨取消新竹縣市造勢　蔡英文輔選行程喊卡

▲蔡英文（中）原訂今天前往新竹市（右二）為沈慧虹輔選。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

受尼莎颱風影響，氣象局15日晚間持續對全台8縣市發布豪雨或大雨特報，範圍包含基隆市、台北市、新北市、新竹縣、台中市，大雨特報範圍包含桃園市、宜蘭縣、花蓮縣。身兼民進黨主席的總統蔡英文原擬16日中午前往新竹縣市輔選，但因雨勢變化大，新竹縣市的競選活動均取消。

民進黨今天上午說明，因考量新竹地區雨勢變化大，今日「新竹縣百工百業挺周江杰後援會成立大會」的活動延期舉辦，因此，蔡英文原訂11點40分出席新竹市長候選人沈慧虹競總成立大會，以及12點15分新竹縣百工百業後援會成立的兩個行程皆取消。

此外，民進黨台北市長參選人陳時中也表示，今年第20號颱風「尼莎」外圍環流與東北季風形成共伴效應，目前已發布豪雨及陸上強風警報，對台北造成影響，根據中央氣象局統計，擎天崗測站目前24小時累積雨量已超過600毫米，已達到超大豪雨等級。

陳時中提醒，台北陽明山部分道路及步道傳出坍方、土石流情形，請民眾暫時不要上山，大家外出絕對要注意安全，隨時留意颱風訊息，暫停前往山區與水域進行活動，保護自身與救難人員的生命安全。