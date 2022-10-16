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2023天象精彩！相隔近半世紀「月掩金星」登場「還有3場流星雨」

▲台北市立天文館發布「2023年重要天象表」。（圖／台北市立天文館）

▲台北市立天文館發布「2023年重要天象表」。（圖／台北市立天文館）

記者楊惠琪／台北報導

2023年天象精彩可期！台北市立天文館發布「2023年重要天象表」，從1月4日起由象限儀座流星雨打頭陣，一整年可看到3次日、月食，還有難得一見的「月掩金星」，以及3場每小時百顆以上的流星雨等，天文迷將可大飽眼福，各項天象資料可參考天文館網站

台北市立天文館指出，明年流星雨的觀賞條件是近年來最好的一次，有3個流星雨在極大時每小時數量可超過百顆，包括1月4日極大的象限儀座流星雨、8月13日的英仙座流星雨與12月14日的雙子座流星雨，後兩者的極大期都接近新月，觀賞條件極佳。

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天文館說，暌違3年，明年4月20日將可看到日（偏）食，以及5月5日的半影月食和10月29日的月偏食，均為全程可見，其中4月的日偏食雖然食分只有0.089，但已是2030年6月1日前最後一次觀賞日食的機會，且適逢邁向太陽極大期，缺角的太陽加上大量黑子，格外值得觀賞。

還有隔了半世紀、將在明年3月24日傍晚登場的「月掩金星」星象，台灣在21世紀裡雖逢24次，但發生在晚間、不被陽光掩沒而能看見的只有3次，分別在2023、2063與2075年，上一次則在半個世紀前的1974年，屆時只要用肉眼或雙筒望遠鏡，就可以看到明亮的金星有如星空魔術般突然消失的奇景。
 

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