夜訪動物園「和無尾熊一起賞月」　天文迷「近距離賞月」

▲台北市立天文館中秋節延長夜間開放，架設望遠鏡供民眾近距離賞月。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

中秋連假開始，除了烤肉同歡外，也可以走出戶外去賞月！台北市教育局所屬社教機構，包括台北市立天文館、台北市立動物園與兒童新樂園，都規劃應景活動，部分時段延長夜間開放，提供寓教於樂的賞月行程。

中秋前夕，可到動物園和無尾熊一同賞月。台北市立動物園今天（9日）延長開放至晚上9時，下午4時起，大門廣場舞台舉辦「啾揪鶴中秋—99中秋節暨感恩晚會活動」，現場可報名參加「柚燈大賞」刻柚燈競賽活動，還有親子律動體操、特技舞台劇等表演，以及剛出生的丹頂鶴寶寶命名活動。

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▲中秋前夕，無尾熊館夜間開放。（圖／台北市動物園提供）

天文迷不可錯過的中秋盛事，台北市立天文館在明天（10日）延長開放至晚上9時，現場架設望遠鏡，供民眾近距離賞月，還有手機拍月亮活動，以及音樂、抽獎等活動，當晚天文展示館自晚上6時起，免費開放，而晚上7時的宇宙劇場、7時30分的星空解說也免費入場，歡迎民眾來一場知性的賞月之旅。

小朋友最愛的兒童新樂園，今（9日）、明（10日）兩天延長營業至晚上8時，後天（11日）延長營業至6時，歡迎大小朋友邊玩遊樂設施邊賞月，連假期間推出中秋快閃活動，購買一張「一日樂FUN券」即送限量「幸運餅乾」，餅乾裡藏有小驚喜，可能是兒童新樂園4次券（可以免費玩大型遊樂設施4次）、免費冰品或飲料，歡迎民眾來試試手氣。