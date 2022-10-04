歷史上憑空消失的10天　北市天文館釋疑「曆法改變造成」

▲1582年10月4日歐洲地區因改行曆法，憑空消失了10天。（圖／台北市立天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天是10月4日，明天當然就是10月5日，但對於440年前，公元1582年多數的歐洲人來說，10月4日的次日，竟然已是10月15日。台北市立天文館解釋，因為當年「儒略曆」改為「格里曆」，為了修正舊曆實施千餘年來所累積的誤差，不得已跳過了10月5日至14日這10天，而這10天就成為歷史上憑空消失的10日。

天文館指出，教宗格里．高利十三世在1582年10月4日宣布改行曆法，將實施1600多年的「儒略曆」改為「格里曆」並沿用至現代。

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天文館解釋，「儒略曆」採固定4年一閏，平均下來每年為365.25日，然而一年實際的長度為365.2422日，所以每年會「多」出0.0078日，儒略曆在這1627年間已經比實際地球運行慢了十幾天，曆法改革應運而生，因此在頒布「格里曆」當日直接跳過這落後的10天，將公元1582年10月5日訂為10月15日，而1582年10月5日至14日，就成為傳說中歷史上憑空消失的10天。

天文館說，曆法的頒布並非全世界都照單全收，由於政治或宗教等因素，各國採行曆法也不盡相同，改曆時間不一，跳過的日數也從11至13天不等。在現今電腦或手機程式中，有些也會根據這段歷史將1582年10月5日至10月14日刪除，以避免程式產生漏洞。