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誠美地產百棟爺爺　「一週雙城」的精彩人生

▲「向企業家學習」系列講座，邀請誠美地產開發公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長的精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「向企業家學習」系列講座，邀請誠美地產開發公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長的精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局與文化局攜手台南知名作家王美霞老師，於市立圖書館新總館六樓哇劇場，舉辦「向企業家學習」系列講座，15日邀請誠美地產開發股份有限公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長南北兩城市移動、創業跌宕起伏的精彩人生。

▲「向企業家學習」系列講座，邀請誠美地產開發公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長的精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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講座活動由南方講堂創辦人王美霞老師的引言展開，談到陳百棟董事長，看起來一點也不老的他，喜歡自稱「百棟爺爺」，他表示自己是從小在赤崁一帶土生土長的台南囝仔，現在的他有兩個家，一個家在台北，一個家在台南，除非有特別的行程，否則他每週幾乎都是3天在台北的家，3天在台南的家，成為名符其實的「雙城記」。

▲「向企業家學習」系列講座，邀請誠美地產開發公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長的精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被問到為何在台北打拼近40年的他會想要回台南，陳百棟表示，是因為當時身邊許多朋友紛紛落葉歸根，激發他這隻北漂的鮭魚開啟返鄉之路，離開多年後再回首親近童年的家鄉，依然格外親切，也使他產生要回饋故鄉，更專心對待這一塊土地的念頭。

除了兩地移動之外，陳百棟也在兩個身份之間移動，除了是誠美地產公司的董事長，考量地區特質、人文角度及環境特色，負責推動不同建案外，他同時也是誠美社會企業的負責人，秉持「漢原共好」的理念，致力於推廣原住民的文化藝術，規劃訓練課程，銜接偏鄉兒童藝術教育。此外，亦積極推動「青銀共創」的地方再生計畫，善用閒置空間，結合台南獨有的街巷、古蹟等歷史文化，扶植年輕人在城市創業，為台南這個城市創造永續價值。

▲「向企業家學習」系列講座，邀請誠美地產開發公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長的精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳百棟不僅致力推動歷史文化與地方特色的融合，在藝術培育方面亦長期支持各類藝術團體，其中今年率領台灣精靈幻舞舞團榮獲第31屆西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽團體組第一名，也是本年度唯一入圍並獲得首獎的亞洲舞團團長薛喻鮮，更於講座下半場驚喜現身，現場表演西班牙佛朗明哥舞蹈，驚豔在座每一位觀眾。

▲「向企業家學習」系列講座，邀請誠美地產開發公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長的精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）
薛喻鮮12歲即為亞洲第一個華人身分考上西班牙馬德里皇家舞蹈學院，畢業後返國與賀連華一起經營精靈幻影舞團，希望透過教育讓西班牙舞蹈及文化得以扎根台灣。

▲「向企業家學習」系列講座，邀請誠美地產開發公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長的精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在聆聽過本次「百棟爺爺」精采的分享後，下一場的企業家講座將在11月12日舉行，邀請生產力建設─張忠弘董事長談「打造決策者的家」，歡迎市民朋友趕快上台南市立圖書館網站(https://reurl.cc/kE6b39)報名，名額有限，報名要快！

▲「向企業家學習」系列講座，邀請誠美地產開發公司陳百棟董事長，分享「百棟爺爺的雙城記」，帶領大家一同瞭解陳百棟董事長的精彩人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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