腸道健康是「抗疫」關鍵？營養師解析4個益生菌的迷思

文／女子學

兩年多來，疫情不僅擾亂生活步調，造成我們身體上的不適，更留下令人煩憂的後遺症。隨著新冠肺炎不斷變種，除了在藥物治療上的調整外，有愈來愈多團隊深入研究，並探討預防、減少罹患後嚴重程度的不同方法，而不少資料顯示：「益生菌對於預防新冠肺炎有相對的效果」，但多數人在一知半解之下，很容易產生誤解，甚至認為益生菌可以對抗新冠肺炎。

為此，本篇整理了4個有關「益生菌與新冠肺炎」的迷思，並邀請森下仁丹營養師陳思嵐一一解析。

Q1：平時有定期食用益生菌，即使確診也能縮短病程？

腸道是人體最大的免疫系統，擁有70%的免疫球蛋白 A（IgA），當有病菌入侵時，IgA就會立刻做出反應來維持腸道健康，陳思嵐營養師指出這也是為什麼腸道被稱為「萬病之源」的原因。

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對於益生菌與新冠肺炎的關連，陳思嵐營養師提到在2018年，美國印第安那大學的丹妮莉（Dannelly）教授和北京團隊進行了一項研究，讓136名成人服用科漢森公司的乾酪乳桿菌431及發酵乳桿菌PCC三個月，結果顯示可降低上呼吸道感染機率外，還能增加血液IFN-g及糞便IgA濃度；另，香港中文大學的研究團隊，分析了150名新冠肺炎患者及 1,500名健康人士的腸道微生態，發現新冠肺炎患者的腸道內都缺乏一系列益生菌，再以大數據作比對，成功研發出益生菌配方針對新冠肺炎的腸道微生態失衡問題。

▲新冠疫苗（圖／取自免費圖庫pexels）



Q2：若能縮短病程，急性期只要補充大量益生菌就馬上見效？

雖然研究指出益生菌能提升免疫力，對縮短新冠肺炎的病程有所助益，但很多人卻認為只要吃進數億的益生菌就能立即見效。陳思嵐營養師表示，這樣的觀念是不正確的，補充益生菌是要選對菌屬，而不是單看數量。

陳思嵐營養師強調，補充益生菌除了選對菌屬外，更要酌量食用，以免好菌過多，破壞腸道菌相平衡，而產生免疫風暴，反而很容易引起併發症，甚至會變成重症。

▲補充益生菌除了選對菌屬外，更要酌量食用（圖／取自免費圖庫PIXTA）

Q3：補充益生菌可以提升疫苗保護力？

香港中文大學研究團隊與香港大學李嘉誠醫學院合作進行全球首個人體研究，發現一種名為「青春雙歧桿菌」（Bifidobacterium adolescentis）的細菌與新冠疫苗成效相關。陳思嵐營養師說明，此項研究招募138名均已接種兩劑新冠疫苗的成年人士參與研究，結果發現腸道內缺乏「青春雙歧桿菌」的人，無論接種科興或BNT疫苗，抗體水平都較低，這也透露出補充「青春雙歧桿菌」可提高新冠疫苗成效，增強保護力。

▲補充「青春雙歧桿菌」可提高新冠疫苗成效，增強保護力（圖／取自免費圖庫pexels）

Q4：確診急性期持續補充益生菌是否會本末倒置，成為病毒的保護軍？

「這就要看補充的益生菌是什麼菌屬了。」陳思嵐營養師解釋，像是帶有抗藥性的腸球菌屬就不適合，因為它們能生成抵抗藥物的物質，可在惡劣環境中生存，而不容易被抗生素殺死，所以建議不要補充這類的菌屬。

陳思嵐營養師補充，韓國延世大學有項研究發現人類腸道中的某些益生菌，像是廣為人知的雙歧桿菌（Bifidobacteria，也稱比菲德氏菌、B 菌）可產生抑制新冠的化合物阻止病毒入侵，將有助開發新的抗病毒藥物，或是預防重症等治療方法，以對抗病毒感染。

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