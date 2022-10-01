勞局職場大小事　創易心智圖人生不一樣

▲「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，1日邀請辰彩文創有限公司創辦人李珮瑜老師，分享心智圖法如何應用於生涯規劃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，1日邀請辰彩文創有限公司創辦人李珮瑜老師，分享「當生涯規劃遇上心智圖法~我的人生意義非凡」，李老師分享心智圖法如何應用於生涯規劃，進而更了解自己或達成目標。

李珮瑜老師表示，把人生當作一個專案管理，製作屬於自己心智圖，看清楚自己必須做到的事情，從DISC人格特質分析開始，讓學員先對自己有初步的了解，老師再以自身為例，講解如何創作專屬自己的創易心智圖法，在互動環節，老師請學員以自己的志願(夢想)為基礎，分別從目標、執行計畫、回饋跟反思四個面向思考如何製作心智圖，今天的課程讓學員們都滿載而歸。

最後老師以大前研一的觀念，「人生是連續不斷的過程」，因此，每個階段所採取的策略，都將大幅影響下個階段的表現，與學員共勉，並祝大家現在好，未來會更好。

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長以「希望家園」為台南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，從2019年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，下一場次於11月5日邀請甜玉軒負責人—林韡勳老師，與市民朋友分享「傳承阿嬤手藝的臺南果醬味」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎大家踴躍報名參加。