2022 鵝香下營商圈嘉年華將登場　黃偉哲邀請民眾吃好鵝抽好禮做公益

▲台南市下營區公所將舉辦「2022 年鵝香下營商圈嘉年華」產業文化活動，黃偉哲市長歡迎全國朋友一起悠遊來下營吃好鵝抽好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市下營區公所將於10月23日，封街舉辦「2022 年鵝香下營商圈嘉年華」產業文化活動，14日辦理活動行銷記者會，黃偉哲市長親自出席，活動當日現場除超過200特色家攤位，亦推出優惠券兌換及購物摸彩送好禮活動，配合下營特色小吃，展現下營在地美食，黃偉哲歡迎全國朋友一起悠遊來下營吃好鵝抽好禮。

市長黃偉哲表示，下營區地靈人傑，不僅擁有許多在地人才，還產出相當多優質的農產品，更有白鵝、紅葚、黑豆及文旦柚等下營四寶，而其中下營區台19 甲公路兩旁鵝肉店家林立，每到假日更是攤攤都是滿滿排隊人潮，在一年一度辦理的下營產業文化活動，今年除結合在地商圈業者一同推廣在地燻茶鵝，也將首度配合下營夜市辦理，捐發票可以兌換鵝香券，消費還可以抽獎，活動從白天到晚上都相當精采可期！

農業局長李建裕表示，本次活動內容相當熱鬧，結合下營休閒農業，於15日先推出下營人文采風微旅行，為活動先拉開序幕，包含弘昌碾米廠、白鵝生態農場、一畝田香草莊園、惠生泉有機菇場及下營農會，隨著「食農校育法」上路，政府近幾年也大力支持各項食農教育活動辦理，藉民眾在農事體驗過程中，學習農產品生產及實用知識，一方面也體驗農村之美，相當有意義。

農業局表示，本次產業文化活動邀請超過200多個攤位市集，同時結合商圈、夜市及農會，現場農特產品、地方美食琳瑯滿目，而往年華山基金會下營站公益活動在今年也不缺席，民眾捐發票除可以兌換優惠券使用，消費還可以參加好禮摸彩，獎項合計新台幣10萬元，區公所也邀請特色樂團、變臉表演、街頭魔術及鄉村農場秀，當天也邀請民眾一起共襄盛舉。