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5星酒店辦婚宴！每桌18999元吃波士頓龍蝦　慘變蟑螂宴40人吐瀉

▲▼龍蝦。（圖／取自免費圖庫pxhere）

▲台中一新郎砸錢在5星級酒店辦婚宴，席間卻在「芝士波士頓龍蝦」內驚見蟑螂 。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台中報導

台中一男子指控，他在5星級酒店內辦婚宴，每桌要價1萬8999元，共訂了17桌。但宴會當天卻驚見「芝士波士頓龍蝦」這道菜裡有蟑螂，還有40名親友在餐後產生上吐下瀉的症狀，讓他深感愧疚，向酒店和餐飲業者提告返還全額桌錢和精神撫慰金，共求償163萬餘元。台中地院審理，認為婚宴已經辦完不能退錢，只能將龍蝦的價錢課以1倍罰金，判餐飲公司應賠償14萬4704元，酒店業者免賠，並駁回其餘請求，全案還可上訴。

據了解，該酒店2020年仍遭員工爆料「老鼠、蟑螂橫行」，衛生堪憂，被衛生局稽查後，裁罰業者6萬元。新郎林男於2019年2月在這家酒店宴會廳辦婚宴，每桌要價1萬8999元，林男訂了17桌，共計35萬5281元。林男指控，開席當天他和朋友在雞尾酒會吧檯旁聊天時，親眼目睹吧檯旁柱子有小蟑螂爬上爬下，另一位友人吃荷葉粽時也吃到疑似釣魚線的異物，且婚宴結束後的當日下午，就有40名參加婚宴的親友陸續出現頭暈、噁心、腹瀉等症狀。

林男表示，他見親友遠道前來祝賀他，卻在婚宴上吃了不乾淨的餐飲，產生上吐下瀉的慘狀，讓他和家人都非常愧疚，認為酒店和餐飲業者侵害他的名譽、信用及歡喜舉辦婚宴的幸福權，提告主張解除契約，業者應返還他全部桌錢，並另外求償46萬元精神撫慰金，再依消費者保護法加罰一倍的賠償金81萬5281元，合計求償163萬562元。

酒店業者認為，婚宴由餐飲公司經營，與酒店無關。餐飲業者則否認餐點有問題，認為林男未證明親友在當天下午有身體不適情的況，或證明親友身體不適，是因為婚宴飲食不潔所導致，既然婚宴已舉辦完畢，就不能解除契約。

法官查驗林男提出的照片，婚宴上第17桌的「芝士波士頓龍蝦」內確實有蟑螂，而餐飲業者顯然每桌一起備菜、出菜，按常理其他桌的龍蝦也都遭到蟑螂汙染，且依據LINE訊息，確有許多親友出現腹瀉情況。不過有人吃到釣魚線和看到小蟑螂在爬則無證據。

法官認為，婚宴既然已辦完，自不能主張解除契約，且林男因婚宴舉辦不圓滿而覺得不幸福，是主觀的感受，客觀而言他的名譽和信用並無受侵害。既然林男每桌花4256元購買芝士波士頓龍蝦，就課以1倍的懲罰性賠償金，判餐飲公司應賠償林男14萬4704元，其餘請求則駁回。

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