色狼搭訕落單女誆「妳背後有蟑螂」　偷摸3次屁股下場曝

▲色狼搭訕落單女子，誆騙對方背後有蟑螂，在幫忙拍掉時卻趁機摸3下屁股。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中31歲劉男5月30日晚間見落單的女子小花（化名），以幫對方拍掉背後蟑螂為由，趁機觸摸小花的臀部3下，之後逃逸，但最後仍被警方循線逮捕。台中地院審結，認為劉男為一時的慾望，竟趁女子防備不及時，對對方性騷擾，依性騷擾罪，判處劉男拘役50天，可易科罰金。

判決書指出，劉姓男子晚間8時40分時，徘徊在台中市的道路上，見到前方外型亮麗的小花獨自行走，便偷偷跟隨對方，等到時機成熟時，他假借問路搭訕對方，話才剛講到一半，突然對小花大喊「妳背後有蟑螂」，並表示會幫忙拍落，不料他假裝拍落蟑螂之際，竟順勢以手觸摸小花的臀部3次，隨即逃逸。

小花發現被色狼騷擾後，氣得報案。檢察官核對小花的控訴、性騷擾事件申訴書、現場監視器錄影畫面截圖及蒐證照片等證據，且劉男也坦承自己的犯行，認為劉男罪證確鑿，像台中地院聲請刑事簡易判決。

法官認為，劉男藉故搭訕，並以幫忙拍落蟑螂為由，趁機撫摸小花的臀部，導致小花因受侵犯而不舒服，且對社會治安也有不良影響，但考量劉犯罪時間甚短、犯罪後也有坦承犯行，依性騷擾罪，判處劉男拘役50天，可易科罰金。