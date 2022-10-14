代管20公噸K毒原料放4年　保管費喬不攏桃檢挨告回應了

▲桃園地檢署於2012年間指揮偵辦龜山區陳姓男子毒品案，其中重達20公噸K他命原料因搬運不便暫放房屋使用人代為保管，因保管費用喬不攏導致桃檢挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署於2012年10月指揮警調偵辦在龜山區一處廠房陳姓男子非法製造K他命案，當場查扣重達20公噸的K他命原料與機具等證物，因搬運不便協調後由林姓使用人代管，直至2016年才結案分批銷毀，因林姓使用人事後與桃檢就保管費用喬不攏提起行政訴訟，目前仍由行政法院審理中；有媒體傳出檢方「將K他命原料交林姓民眾保管，害房屋倒塌、不付租金」等情事，桃檢今天出面說明，將依判決結果依法辦理，絕不迴避責任或損害民眾利益。

桃檢襄閱李允煉指出，檢方於2012年10月指揮偵辦陳男等製毒集團案件，發動搜索後依法查扣K他命先驅原料與製毒相關機具，原料數量與機具等證物超過20公噸搬運不便，依刑事訴訟法第140條第2項規定，徵得毒品原料所在房屋使用人林姓民眾同意，由其代為保管，該案經檢方於2013年2月間起訴後，經歷審法院判決，分別判處主嫌陳姓男子等人有期徒刑2至3年在案。

桃檢指出，該批K他命先驅原料因屬重要刑事證據，依法不得輕易銷燬，但經部分被告判決確定，檢方經法院同意後依法辦理銷燬作業，因數量龐大，廠商無法一次處理，乃分批銷燬並於2016年12月間完成銷燬作業。

但事後林姓民眾與桃檢就保管費爭議未有共識，林桃檢與地方法院提出行政訴訟，先後遭行政法院駁回，迄2020年台北高等行政法院107年度訴更一字第83號判決認為檢方應給付林姓民眾款項，案經林姓民眾與檢方上訴，最高行政法院發回更審，林姓民眾於今年陸續追加各級法院列為共同被告，目前案件仍由行政法院審理中。

桃檢表示，這批毒品銷燬過程均依法律規定，但為解決毒品保存不易困境，目前針對毒品或先驅原料等扣押物，均已入庫保管。檢察官對於毒品成品、半成品與先驅原料均依扣押物狀況，偵查中徵詢當事人意見，經鑑定取樣後以處分命令提前銷燬。此外，對於化學品，亦經法院裁定許可後先行銷燬，檢方將依判決結果依法辦理，絕不迴避責任或損害民眾之利益。

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