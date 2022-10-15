　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辣妹摸乳跳進榮民之家！事件真相大還原　「輪椅長輩」站起來了

桃園榮家透露，這次的辣妹熱舞活動還曾刺激不良於行的長輩從輪椅上緩緩站起。（圖／翻攝畫面）

▲桃園榮家透露，這次的辣妹熱舞活動還曾刺激不良於行的長輩從輪椅上緩緩站起。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園榮民之家於日前的中秋聯歡晚會上請辣妹來熱舞，畫面曝光後引發輿論熱議，此活動評論兩極，長輩們卻十分享受，更有不良於行的長輩受歡快氣氛感染，從輪椅上「緩緩站起」與舞者互動。聯醫中興院區醫師姜冠宇也呼籲，安寧照護關注的不只身體，更要包括心靈，期望醫療院所內部活動不要被放大檢視。

桃園榮家因熱舞影片被推上風口浪尖，事後以書面方式回應本刊記者詢問並還原整起事件。榮家表示，辣妹跳舞只是活動的一個環節，對於還能自主的住民主要以月光晚會為主；而針對行動不便的長者，則是安排時長約15分鐘的國語經典老歌演唱秀，中間以熱舞、抽獎活動搭配發送月餅點心等方式串場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「甚至有行動不良的長輩，被歡快氣氛感染，從輪椅上緩緩站起。」榮家提到，在表演一開始，就有長輩開心地跟隨節奏拍手，還有老人歡樂的與表演者互動，舞者也因感受到他們的愉悅心情而更加賣力表演。

榮家指出，因為疫情，中秋聯歡活動已停辦2年，榮家又多為單身住民，在華人的重要節日難免多有思鄉情懷，為緩解長輩們過節所產生的孤獨感，才會安排勁歌熱舞，試圖消彌長輩們的孤獨，未料影片遭PO上網後，卻引發如此大的爭議，也是他們當初萬萬沒料到的。

姜冠宇醫師強調，夜店可以開瓶酒10萬請辣妹來跳舞，為什麼長照機構不行？（圖／方萬民攝）

▲姜冠宇醫師強調，夜店可以開瓶酒10萬請辣妹來跳舞，為什麼長照機構不行？

「夜店可以開一瓶酒10萬元，請辣妹來跳舞，那為什麼長照機構不行？」從事安寧照護多年的姜冠宇醫師也對此次活動抱持正面態度，他認為長照不應被限制想像，並表示此節目沒有違背舞者意願、沒有犯罪，更沒有造成感染，還能讓長輩們開心，「那到底哪裡不可以？」

姜冠宇說，不論是視訊看診或者是現場帶活動，醫護總會邀請長輩「舉起手來跟我一起做」，但伯伯只會一臉呆滯地看著他們，完全毫無反應，這次榮家活動還能讓行動不便的長者緩緩自輪椅上起身，跟著一起參與活動，「這樣不是很好嗎？」。

而「觀感不佳」是此次爭議的最大原因，姜冠宇提到，有這種感想者多半是與此事無關的「閒雜人等」，而這些榮民伯伯生長的年代是電子花車、脫衣舞、鋼管舞和牛肉場最盛行的時期，這些節目對他們而言根本司空見慣，網路在一面倒的撻伐時，卻完全忽略他們所處的時代背景和世代因素，忘了去同理長輩的心情。

姜冠宇表示，安寧照護應該是全能照顧，除身體照護，還有包括性慾的心理需求，更該從被照顧者的角度出發，而不是看護者「自認為的需求」，這也是現代有「手天使」出現的原因，也盼大眾不要放大檢視醫療院所內部的活動，別讓一片好心朝失控方向發展，還給醫療院所友善療育的空間。

安寧照護應該是全能照顧，更該從被照顧者的角度出發，而不是看護者「自認為的需求」。（圖／示意圖，與本案無關）

▲安寧照護應該是全能照顧，更該從被照顧者的角度出發，而不是看護者「自認為的需求」。

延伸閱讀
極樂安養院1／辣妹熱舞惹議「爺爺恐見嘸奶奶」　護：跟性騷比小巫見大巫
寵物情緣／心碎！毛兒子陪嫁日本前猝死　鄭亞自責憶：強心針救不回
金鐘57／籃籃稱「幸運」入圍感謝胡瓜拉拔　得獎想撂2萬人同賀

►「船井burner倍熱極纖錠」激殺3折！好好管理體脂肪

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光　下秒深蹲吹奏！網噴淚：羞愧了
港女命絕龍山寺！父曝愛女「撞到東西」幻覺纏身　還原死前經歷
快訊／「尼莎」颱風若生成　估午後發海警！雨勢最猛時間曝
女看護下海賣淫還債！　穿薄紗爆乳迎客
25億梵谷「向日葵」名畫GG了！　慘被潑番茄湯
關之琳靠2投資身價破20億！　親回「不復出拍戲」原因
辣妹摸乳跳進榮民之家！真相大還原　「輪椅長輩」站起來了
小學時惹過惡少女友！國一生慘遭6人「圍毆踹飛」　過程全錄影

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他畫蔡習握手還範例「你帳號沒了」　結果帳號真沒了！PTT傻眼

二級保育類彩鷸現蹤新北市板橋！　萌樣超Q還是「模範老爸」

快訊／「尼莎」颱風若生成　估今午後發布海警！明後天雨勢最猛

機車族注意！新北新莊中正路2路口今起「不用待轉」　可直接左轉

橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光　下秒深蹲吹奏！網噴淚：羞愧了

台大國際引路人計畫「助境外生實習」　明年拓展至本土生

「出入境指引講習」加班授課　增1.2萬個名額！線上課程月底上架

長榮航空勞資團協達共識　「空地勤年終獎金一致化」

快訊／熱帶低壓逼近！北市雨彈升級「5縣市豪大雨特報」

辣妹摸乳跳進榮民之家！事件真相大還原　「輪椅長輩」站起來了

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

52秒內快步過「2個4線道」　女見旁2線道88秒怒飆髒話

馬國女大生家屬晚間抵台　 弟弟同行處理後事！

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

他畫蔡習握手還範例「你帳號沒了」　結果帳號真沒了！PTT傻眼

二級保育類彩鷸現蹤新北市板橋！　萌樣超Q還是「模範老爸」

快訊／「尼莎」颱風若生成　估今午後發布海警！明後天雨勢最猛

機車族注意！新北新莊中正路2路口今起「不用待轉」　可直接左轉

橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光　下秒深蹲吹奏！網噴淚：羞愧了

台大國際引路人計畫「助境外生實習」　明年拓展至本土生

「出入境指引講習」加班授課　增1.2萬個名額！線上課程月底上架

長榮航空勞資團協達共識　「空地勤年終獎金一致化」

快訊／熱帶低壓逼近！北市雨彈升級「5縣市豪大雨特報」

辣妹摸乳跳進榮民之家！事件真相大還原　「輪椅長輩」站起來了

柯文哲酸享受光環又後悔　陳時中：防疫沒有所謂爭功諉過

「翹臀珍」性感造型敵不過史特龍離婚八卦　摟老婆看秀宣告復合　

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治…死前1天還在練

得罪造型師？「星海哥」新髮型哭倒一片網友：這誰...

他畫蔡習握手還範例「你帳號沒了」　結果帳號真沒了！PTT傻眼

洗版IG！台中最美手搖店峇里島風宛若飯店　招牌旨拿鐵高雅清爽

「偷打鑰匙」回前女友家！「5分鐘對話」求復合失敗...陳屍陽台

衛少14年來首次打回替補　沃神：免去配合詹皇和戴維斯

二級保育類彩鷸現蹤新北市板橋！　萌樣超Q還是「模範老爸」

蔣萬安質疑高端EUA審查沒錄影　陳時中：怕專家被抹黑

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

生活熱門新聞

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

辣妹熱舞惹議「爺爺恐見嘸奶奶」　護：跟性騷比小巫見大巫

才買千萬房產　他炒股慘賠400萬

尼莎颱風最快今生成　明起致災豪雨炸2區

追到手就不愛了！交往前後差最多TOP4

雨彈升級！「5縣市豪大雨特報」

周末致災性降雨　氣溫下探1字頭

辣妹摸乳跳進榮民之家！　「輪椅長輩」真的站起來了

蘋果手錶「1數值」飆高　他快篩竟2條線

珍奶界勞斯萊斯一杯200元！橘高校每天一杯超開心

颱風恐家門口生成！估「暴風圈驚人」秒發海警　陸警要看2關鍵

沒有使用期限！她挖出8組「LINE免費貼圖」

4星座「年底前就想離職」！他還在硬撐：該拿的要拿

阿嬤的冰箱「滿到貼膠布」　釣出驚人古物

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

遊戲王作者高橋和希因救人遇難

花蓮知名「佳興冰果店」深夜大火

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

黃大煒心臟衰竭！喝水雙腳變僵硬：像木頭

小刀親口提「5566不合」就王少偉在鬧

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」墜地！

更多

最夯影音

更多
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！
聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面