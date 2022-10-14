周末2地區「致災性降雨」！氣溫轉冷下探1字頭　回暖時間出爐

▲氣象專家示警，周日、周一因共伴效應影響，北部、東半部恐有致災性降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局指出，台灣東南方的熱帶性低氣壓有持續增強趨勢，可能在週末形成颱風通過巴士海峽，並與東北季風產生共伴效應，周末恐將又濕又冷，氣溫可能將下探1字頭。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也示警，16、17日（周日、周一）因共伴效應影響，北部、東半部恐有致災性降雨，其他地區亦有較大雨勢。

氣象局表示，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，於14日下午形成今年第19號颱風桑卡，預計往越南方向移動，對台灣沒有直接影響，不過14日另外生成了兩個熱帶低氣壓，包含位於菲律賓東方海面的TD23，以及關島附近的TD24，預估24小時內有機發展成輕度颱風。

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氣象局預報員張承傳說明，位於菲律賓東方海面的TD23除了15日有機會成颱外，也有可能同步發布海警，後天將在警戒區內，但是否同步發布海警，仍要觀察其路徑。

▲氣象局預測，16日至17日將有強風豪雨。（圖／氣象局）

氣象局說，明（15日）受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近影響，迎風面的北部及東半部降雨範圍擴大，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大臺北雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹及臺東也有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局指出，16日至17日（周日至下周一）熱帶性低氣壓或颱風外圍環流持續影響，加上東北季風增強，降雨狀況會變得非常明顯，桃園以北、東半部地區及恆春半島，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他中南部地區也會轉為整天不定時局部陣雨的天氣型態。

▲熱帶性低氣壓T23預計未來有可能通過巴士海峽。（圖／氣象局）

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」示警，位於關島西方海面上的熱帶性低壓系統（T23），由於路經預測極可能通過巴士海峽，因此不論是否會形成颱風，都幾乎會與東北季風產生「共伴效應」。

吳德榮說，低壓系統16日、17日最接近台灣，屆時因共伴效應，將為北部、東半部帶來「致災性」的大量降雨，其他地區亦有局部雨。但他強調，模式模擬路徑仍存在「偏北接近台灣」或「偏南接近呂宋島」兩種可能，應密切觀察未來的動向。

而東北季風增強後，台灣各地氣溫也紛紛下滑。氣象局表示，這一波東北季風帶來的冷空氣較強，各地天氣轉涼，尤其西半部及東北部感受會格外明顯，尤其進入18日、19日後，中部以北、東北部低溫跌破20度「最低下探19度」，中南部高溫則落在27至28度左右，直到20日氣溫才會逐漸回升。

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