快訊／「桑卡」颱風生成！尼莎、海棠明天接力　「週末降雨猛烈」

▲週末將有劇烈雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

日本氣象廳稍早發布，南海熱帶性低氣壓已在今(10/14)下午2時生成第19號颱風「桑卡」，路徑將往中南半島前進，對台灣沒有直接影響。此外，另有2熱帶低壓明天將生成颱風，其中位於菲律賓東方海面的TD23熱帶低壓有機會同步發海警。

中央氣象局今下午也發布，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，於今日下午2時發展為輕度颱風，編號第19號(國際命名: SONCA，中文譯名: 桑卡)，預測朝西北轉西北西方向往越南移動，對台灣無直接影響。

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▲「桑卡」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

此外，今上午8時，接連再有兩個熱帶低氣壓也生成，包括位於菲律賓東方海面的TD23，以及關島附近的TD24，預估24小時內有機發展成輕度颱風，將接連生成「尼莎」（Nesat）、「海棠」(Haitang)颱風。

氣象局預報員張承傳則表示，第19號颱風「桑卡」路徑朝向中南半島，對台灣沒有影響。

張承傳表示，其中位於菲律賓東方海面的TD23除明天有機會成颱外，明天也有機會可能同步發報海警，後天將在警戒區內，但是否同步發海警仍要觀察其路徑。

▲海上有3個熱帶性低氣壓，可能接連生成「桑卡」、「尼莎」以及「海棠」颱風。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，週六至下週一(10/15~10/17)受南方低壓雲系北移影響，水氣逐漸增加，北部及東半部地區有陣雨，週六、下週日東北部地區及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北及東部地區有局部大雨發生的機率，下週日東南部地區也有局部大雨發生的機率。

下週一水氣最多，桃園以北、東半部地區及恆春半島並有局部大雨或豪雨發生的機率；而週六中南部地區以多雲的天氣為主，午後山區有局部短暫陣雨，然而下週日、下週一中南部地區也會轉為整天不定時局部陣雨；下週一隨著東北季風增強，各地天氣將轉涼。

氣象專家賈新興則表示，週六起東半部要嚴防局部豪雨或以上降雨，未來10天宜蘭雨不停，其中週六新竹以北及東半部雨勢漸明顯；10/16~10/17受颱風外圍環流影響，除中部外其它地區有雨，花東有局部豪雨或以上降雨發生的機會。

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