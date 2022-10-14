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英國財政大臣剛「從美國趕回來」就被解職　上任37天就下台

▲▼英國財政大臣夸騰。（圖／達志影像）

▲英國財政大臣夸騰上任僅37天就下台。（圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

英國首相特拉斯（Liz Truss）14日將上任僅37天的財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）解職，她預計將放棄部分由夸騰提出的經濟計劃，以度過國家、市場和政治動盪。唐寧街目前尚未對媒體公開評論此事。繼任的財政大臣多數預測由杭特（Jeremy Hunt）出線。

根據《路透社》報導，首相特拉斯預計稍晚會舉行記者會，對此進行說明，原本人在美國華盛頓參加「國際貨幣基金組織」會議的夸騰，13日才被緊急召回趕回倫敦。

▲▼ 英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲英國首相特拉斯（Liz Truss）因為夸騰提出的財政改革措施，民調崩跌。（圖／路透）

英國新首相特拉斯 (Liz Truss) 政府為了應付通膨和美國暴力升息，上任後也大力策動英國升息，不料引發經濟衰退的副作用，英國政府不得不再於9月23日推號稱為「迷你預算」的法案，同時取消最高稅率45%的所得稅稅率。

不料減稅政策再度讓通膨壓力升高，連國際貨幣基金（IMF）都看不下去出面制止。

市場反應如此激烈，以至於英格蘭銀行不得不進行干預，以防止養老基金陷入混亂，因為借貸和抵押貸款成本飆升。

此後，由於民調顯示他們對保守黨的支持率已經崩潰，這對二人組一直承受著越來越大的壓力，要求他們改變方向，促使同事們公開討論是否應該撤換他們。

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