節水減碳「臺南20號」水稻新品種　每年省下1／2寶山水庫蓄水量

▲農委會台南農改場成功研發「臺南20號」水稻新品種。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會台南區改良場歷經9年的育種時間，成功選育出節水減碳的超口感米食水稻新品種「臺南20號」，米飯香軟輕柔，吃起來還有淡淡的芋頭香，此外，因採取乾濕灌溉栽培生產，可減少灌溉水量、降低水稻甜的溫室氣體排放，每年將可省水250萬噸，相當於0.5個寶山水庫蓄水量，

台南區改良場今（12日）舉行記者會宣布，成功研發水稻品種「臺南20號」，白米呈現半透明有如牛奶般矇矓外觀的超口感特性，米飯帶有淡雅香氣及光澤，熱飯口感輕柔、冷飯Q彈，且該品種糙米烹煮時免浸泡，糙米飯口感濕軟而且有黏性，有別於一般糙米飯的粗硬口感，目前以嘉義縣為種植首選地區，將為國內食用米市場溢注新活力。

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台南農改場指出，「臺南20號」適合採取乾濕灌溉栽培生產，每公頃可以減少21 %約2500公噸的灌溉水量，緩解近年來氣候變遷情境下的缺水危機；每年還能降低水稻田32.5 %的溫室氣體排放，相當於每公頃減少1111度電力排碳量。

台南農改場說，預計3年推廣種植1000公頃，每年將可省水250萬噸，相當於0.5個寶山水庫蓄水量，以及減少565噸二氧化碳排放量，即111萬度電力排碳量，有助於於國內水資源有效運用及農業溫室氣體減量推動。