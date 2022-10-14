次世代疫苗接種後「常見5症狀」曝！　5~9%發燒「比單價疫苗低」

▲莫德納次世代疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納次世代疫苗上月24日開打20天來已有64.4萬人接種，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說今（14）日公布最新接種後7日內5大常見不適症狀，包含全身性的「疲倦」、「肌肉痠痛」、「頭痛」，還有局部不適的「注射部位疼痛」和「注射部位腫脹」。另和去年接種單價莫德納相比，發生發燒的比例較低。

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▲指揮中心10/14公布次世代疫苗接種相關數據及副作用統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

莫德納BA.1雙價疫苗9月24日開打，先前兩階段已經開放到50歲以上民眾，指揮中心11日起擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑/基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週(84天)。莊人祥說明，統計昨日次世代疫苗接種5.6萬人次，到昨天為止累積接種64.4萬，還有235萬劑庫存。

指揮中心今日特別公布莫德納次世代疫苗接種後不適症狀統計，透過Taiwan V-Watch蒐集資料，在9/24~10/10期間2662名接種回報，蒐集其前三天還有前七天症狀進行說明。

莊人祥表示，這2662人當中以接種第四劑人數最多達到1486人，年齡層分布方面，第三劑以50~64歲較多達45%，其他部分都是18~49歲為主，占比超過5成。





▲▼指揮中心10/14公布次世代疫苗接種相關數據及副作用統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

莊人祥指出，症狀最常見的是注射部位疼痛，在各追加劑中前三天發生比例達49.8%~57.5%，接著是注射部位腫脹，前三天內發生在26.5%~34.1%，接著是疲倦、肌肉痠痛、頭痛，前三天發生比率超過10％，而這些症狀在7天內都有趨向緩解。

其他症狀還有發冷、發燒、嗜睡等，莊人祥特別提到，以發燒比例來說，雙價疫苗三天內出現發燒約在5.9%~9.1%之間，至於去年單價莫德納疫苗施打追加劑發燒比例約13%~15%，以發燒而言，雙價次世代疫苗比例比原本單價疫苗要低。

莊人祥說，結論來看，次世代疫苗接種後7天內相關局部與全身性不適症狀會趨向緩解，而追加劑接種後7天內比較常見全身症狀以疲倦、肌肉痠痛、頭痛最為常見，局部不適則以注射部位疼痛與腫脹最為常見。

▲指揮中心10/14公布次世代疫苗接種相關數據及副作用統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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