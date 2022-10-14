參訪渭水驛站、拜會義美是拔綠樁？　蔣萬安：替人民做事不分藍綠

▲蔣萬安參訪渭水驛站及拜會義美總經理高志明。（圖／蔣萬安競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（14）日下午參訪渭水驛站及拜會義美總經理高志明，經過約1小時的閉門座談後，蔣萬安接受媒體訪問時表示，參選以來一直主張公私協力，希望結合民間的力量讓台北市更加的繁榮進步，希望未來有機會可以一起為台北市打拼。

義美過去被認為立場親綠，蔣下午拜訪義美，被外界質疑是否要拔樁？民進黨台北市長參選人陳時中表示，企業很少有政治立場，不過若真要關心食安，幾年前中央推動「食安五環」時，若蔣萬安當時和義美討論會更有意義。

蔣萬安說明，義美是在台灣深耕超過80年的老字號品牌，一直非常熱心公益，尤其去年疫情嚴重的時候義美捐款三百萬元協助台北市民度過難關。今日與高志明談到食品、觀光、城市美學等，未來希望可以公私協力，結合民間力量，解決很多問題，由下而上達成共識，共同為這座城市注入創新活力。

對於外界認為是在拔樁？蔣萬安強調，替人民做事不需要分藍綠，讓台灣更好是我們共同的心願，今天拜會重要的是要一起讓台北市更好，他自參選以來一直主張公私協力，希望結合民間的力量讓台北市更加的繁榮進步。

至於蔣渭水是對抗威權時代的代表人物，蔣萬安看完展覽後受訪時表示，蔣渭水他當時診斷台灣的病因是知識營養不良，包括體質、道德都嚴重衰敗，所以文化運動，他認為是唯一根本能夠治療的原因跟解決方法，所以在1921年他跟同志們共同創辦了影響台灣深遠的台灣文化協會，也對之後台灣人的集體意識文化，有非常大的幫助。

蔣萬安說，對於義美能夠這麼用心的保存大安醫院的舊址，就是提醒台灣民眾過去那段歷史，也強調那段歷史的重要性，他非常的感佩也感謝。



