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馬國女大生弟悲慟「為什麼要殺死她」　幾天前視訊成最後通話

▲▼▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生昨日遭殺害陳屍租屋處，校方現已通知其家人，並將全力協助處理後事。（圖／翻攝畫面）

▲ 蔡女昨遭殺害陳屍租屋處，校方已通知家屬，並將全力協助處理後事。（圖／翻攝畫面）

記者陳宛貞／綜合報導

銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生13日被發現陳屍士林租屋處，家屬預計今（14日）晚抵台處理後事，蔡女的弟弟也將同行。他1年多前也就讀銘傳大學，但姊姊因延畢留在台灣，未料幾天前的視訊成為姊弟倆最後通話，他不禁悲慟問道，為什麼要殺死姊姊。

根據《三立新聞網》，蔡女弟弟受訪表示，他曾陪伴姊姊來台讀書，一年多前畢業回到馬來西亞，姊姊則因延畢一年，獨自留在台灣，2個月前曾回馬來西亞。

他和姊姊幾天前才視訊通話，未料姊姊室友一通電話傳來噩耗，令爸媽難以接受，他也表示，「我只是想問為什麼他要殺死她。」

24歲蔡女來自馬來西亞雪蘭莪州的沙登（Serdang），馬來西亞銘傳大學校友會會長彭鏸儀受訪證實，蔡女生前曾獲留台聯總（馬來西亞留台校友會聯合總會）保薦，就讀第37期海外青年技術訓練班大眾傳播科2年，畢業後回流銘傳大學廣告暨策略行銷學系。

她13日被發現陳屍士林區大東路租屋處，疑似遭新北市一名30歲陳姓男網友勒斃。陳男母親當天下午5時報案，稱兒子疑似有意輕生，員警破門發現他已經吞藥，當即將人送往林口長庚急救，未料陳男醒來第一句話就稱，「我殺了一個人，在士林」，據悉他目前正在醫院洗胃救治。

另根據《中國報》，蔡女家屬得知悲劇後，今早趕往移民局辦理更新護照事宜，父母、弟弟及阿姨等人將搭乘14日下午3時的班機，預計晚間8時飛抵桃機，處理蔡女後事。

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