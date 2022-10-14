虎航飛日砍航班！網友灌爆臉書　董座週日親赴日「喬航班」

▲日本機場人力不足，影響台灣虎航飛日航班減班。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國境解封，國人瘋搶日本機票，不過近來不少民眾遭通知台灣虎航飛日航班取消，包括成田、那霸、新千歲、岡山、茨城、名古屋、福岡等航班都在列，台虎也已公告因日本機場人力不足，影響年底前部分航班調整。為此，台灣虎航董事長陳漢銘更緊急決定週日親自赴日「喬航班」，維護旅客權益。

日本機場因疫情期間人力緊縮，導致一解封就陷入人力不足困境，連帶影響機場航班運能，台灣虎航近期也接獲日方通知因而被迫減班，讓已買機票且訂好飯店民眾在接獲台灣虎航通知後炸鍋，紛紛上台灣虎航臉書粉絲團留言抱怨，台灣虎航董事長陳漢銘為此緊急決定週日(10/16)親自飛到日本與場站地面代理協調。

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台灣虎航董事長陳漢銘接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，近期減班措施主要是日本機場場站人力不足，因疫情期間日方場站有裁員，恢復時不只地面作業人力，包括安檢、海關人力都捉襟見肘，航班落地後地面作業人力不足才會衍生出減班問題。

▲台灣虎航董事長陳漢銘。（資料圖／記者林敬旻攝）

陳漢銘強調，日方通知減班是針對各航空公司，不是只對台灣虎航，各航都面臨這樣的問題，只是台虎為了滿足旅客解封後可以馬上出遊，很努力做一波波行銷和促銷，有相當多民眾購票，因此受到比較大關注，台灣虎航在收到日方告知第一時間，只能盡快隨機應變、通知消費者權宜措施。

針對部分航班旅客被通知年底前航班取消，陳漢銘說，提供給消費者權益措施將優於過去改票方案，不管是搶到低票價或優惠票價，都可選擇以該票價改至可接受航點和行程，不但優於過去改票機制且期限也拉長，不要讓消費者掃興，台灣虎航滿足消費者的初衷不變，並將維持服務品質。

陳漢銘強調，針對日本航點場站人力不足導致航班減班，台灣虎航將積極面對，他已臨時決定，在今明兩天行程結束後，預計週日(10/16)帶相關單位同仁赴日，預計拜訪新千歲、東京、大阪等落地場站地面代理，已排好12個拜訪行程。

陳漢銘表示，他將親自與日本場站地面代理當面協調和拜託，找出讓減班緩解方案，且希望不要影響明年1月和2月大假日航班，確保旅客旅遊品質，與地面代理達成共識和默契後，他下週三返台將會公布相關緩解方案。

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