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高端疫苗價格「解密時間點」曝光！保密5年是執行合約完畢才起算

▲▼指揮中心10/14記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗爭議不斷，當中採購金額也是一爭執點，但因為商業保密合約指揮中心不予公開。衛福部部長薛瑞元今（14）日重申，AZ和高端疫苗保密期限為5年，外界推估解密時間點是否落在2025年與2026年？指揮中心指揮官王必勝今日被問及此事時，沒有明確說出解密時間，僅回應「起算點是執行合約完畢之後」；另王必勝先前回應高端延遲交貨議題時則有提到，高端最後一批交貨是在今年3月。

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」近日曝光，指出高端疫苗有5大缺失，包含多次延遲交貨逾30天以上，衛福部卻未罰違約金，直到要求說明時，才表達依照契約計罰該部分價款的2%違約金，總計扣罰1826萬元。昨天才傳出用違約金計算一劑價格1028元，現在又有名嘴爆依據財報推算疫苗價格為723元，並質疑採購有幾百元價差。

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王必勝今（14）日回應，不管是1028元、723元，都是錯誤的推估，價差更是一種惡意的誤導，在混淆視聽，希望民眾不要輕信。他也重申，有關高端價格他已經多次說明，其中有商業合約在，保密期限到了就會進行公布，至於開罰則是依照合約罰。

薛瑞元本月6日在立法院接受質詢時估各類疫苗保密期限，依照合約，AZ、高端疫苗保密5年、Novavax保密7年、BNT保密10年，至於莫德納疫苗「不同意解密」。外界以此推算，高端和AZ疫苗的價格最快解密時間2025年或2026年。

王必勝回應時強調，保密期限是合約的一部分，後來經過與廠商聯繫，對方同意我方可以在國會中說明期限多少，至於起算點則是執行合約完畢之後，依照那個年限就是可以解密的時間。

王必勝並未直接回答時間點，僅說明保密期限是在最後一批疫苗交貨之後；不過在說明高端延遲交貨爭議時，王必勝則有提到，高端疫苗是在今年3月完成全部交貨，也是當時才一併計罰違約金。

王必勝今日也強調，指揮中心立場不變，疫苗是重要戰略物資，如果能夠自己製造生產，就像國防上的國艦國造，防疫作戰上面就會更有應變、處理能力。而成功研發並且由自己國家製造疫苗非常難能可貴，不管哪一家疫苗廠想做，國家都會予以扶持，即便如此，高端相關事務都是依法辦理，公事公辦，沒有非法護航。

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

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