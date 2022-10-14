高端疫苗價格「解密時間點」曝光！保密5年是執行合約完畢才起算

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗爭議不斷，當中採購金額也是一爭執點，但因為商業保密合約指揮中心不予公開。衛福部部長薛瑞元今（14）日重申，AZ和高端疫苗保密期限為5年，外界推估解密時間點是否落在2025年與2026年？指揮中心指揮官王必勝今日被問及此事時，沒有明確說出解密時間，僅回應「起算點是執行合約完畢之後」；另王必勝先前回應高端延遲交貨議題時則有提到，高端最後一批交貨是在今年3月。

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」近日曝光，指出高端疫苗有5大缺失，包含多次延遲交貨逾30天以上，衛福部卻未罰違約金，直到要求說明時，才表達依照契約計罰該部分價款的2%違約金，總計扣罰1826萬元。昨天才傳出用違約金計算一劑價格1028元，現在又有名嘴爆依據財報推算疫苗價格為723元，並質疑採購有幾百元價差。

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王必勝今（14）日回應，不管是1028元、723元，都是錯誤的推估，價差更是一種惡意的誤導，在混淆視聽，希望民眾不要輕信。他也重申，有關高端價格他已經多次說明，其中有商業合約在，保密期限到了就會進行公布，至於開罰則是依照合約罰。

薛瑞元本月6日在立法院接受質詢時估各類疫苗保密期限，依照合約，AZ、高端疫苗保密5年、Novavax保密7年、BNT保密10年，至於莫德納疫苗「不同意解密」。外界以此推算，高端和AZ疫苗的價格最快解密時間2025年或2026年。

王必勝回應時強調，保密期限是合約的一部分，後來經過與廠商聯繫，對方同意我方可以在國會中說明期限多少，至於起算點則是執行合約完畢之後，依照那個年限就是可以解密的時間。

王必勝並未直接回答時間點，僅說明保密期限是在最後一批疫苗交貨之後；不過在說明高端延遲交貨爭議時，王必勝則有提到，高端疫苗是在今年3月完成全部交貨，也是當時才一併計罰違約金。

王必勝今日也強調，指揮中心立場不變，疫苗是重要戰略物資，如果能夠自己製造生產，就像國防上的國艦國造，防疫作戰上面就會更有應變、處理能力。而成功研發並且由自己國家製造疫苗非常難能可貴，不管哪一家疫苗廠想做，國家都會予以扶持，即便如此，高端相關事務都是依法辦理，公事公辦，沒有非法護航。

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

