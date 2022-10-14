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快訊／高雄水泥車墜橋司機不治　去年「同地點」恐怖巧合曝光

▲▼水泥預拌車墜橋，駕駛重傷卡車底。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲水泥預拌車墜橋，駕駛重傷卡車底，駕駛搶救後仍不治。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一部水泥車14日行駛於翠華路橋上，過彎時不慎墜橋，駕駛當場受困車底命危，送醫搶救後仍不治。巧合的是，去年4月9日，在高架橋上同地點也發生類似事故，主角也同是水泥預拌車。

警方初步調查，水泥預拌車從翠華路行駛上高架橋，疑似因剎車不穩，但也有可能是轉彎速度過快，導致離心力偏差，整部車先是擦撞上護欄後，接著掉落到中華、馬卡道的平面道路上，整部車幾乎全毀，張姓駕駛卡在車頭底下，當場重傷沒了呼吸心跳，送醫搶救後，仍於下午1點35分宣告不治。

▲▼水泥預拌車疑似超載撞上陸橋隔音牆。（圖／記者吳世龍攝）

▲去年在同路口，也有一部水泥預拌車超載撞上陸橋隔音牆。（資料圖／ETtoday資料照）

巧合的是，在2021年4月9日近午也發生類似事故，且發生在翠華高架橋同地點，墜落點也是在中華、馬卡道平面路口，事故主角也同是水泥預拌車。

當時一部水泥預拌車從楠梓水泥廠出發去鼓山工地，行經中華路橋彎道時，車子傾斜撞上側邊隔音牆，導致車體儲備水箱和大量碎片掉落中華一路，車頭也幾乎全毀，所幸這起事故沒有造成人員傷亡。據了解，肇事的水泥車載重限重約20噸，但疑似載到34噸重。

▲▼水泥預拌車疑似超載撞上陸橋隔音牆。（圖／記者吳世龍攝）

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