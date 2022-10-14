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周末衝一波！「城市野營」高雄登場　40家夢幻美食、裝備快買爆

▲來高雄城市野營體驗戶外美好生活。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲周末來高雄城市野營體驗戶外美好生活。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

假日衝一波！高雄現在正熱鬧，不僅有台灣設計展，這個周末(15、16日)在衛武營戶外草地還有全台規模最大的城市野營，現場超過40家以上的美食及裝備品牌，告五人、家家、艾怡良等超強卡司也會輪番上陣演出，吃喝玩樂通通有。

已舉辦6屆的GQ城市野營，今年首度南下高雄即創下歷屆活動之最，活動場地全台最大、藝人表演陣容最堅強，也是首次連續舉辦兩天的城市野營。活動現場可以找尋專屬個人品味的風格露營帳篷、主題裝備、露營用品及獨具時尚感的聯名小物，連續2天從早到晚都好玩的城市野營活動。

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▲限量活動限定菜單，只有城市野營才吃得到(圖為耶魯小鎮)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲限量活動限定菜單，只有城市野營才吃得到(圖為耶魯小鎮)。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局指出，活動現場的風格美食市集邀請眾多人氣餐飲品牌進駐，包括在地人必吃的精品燒肉碳佐麻里、Smokin’ 美式煙燻燒烤行動餐車、快義點 PrestoPasta、高雄洲際酒店 SEEDS 大地全日餐廳、卡滋嗑炸雞、耶魯小鎮等排隊名店，還有只在城市野營活動才吃得到的專屬「一日限定餐點」，包含首次出攤的Temperature Studio/溫度劑，以當季食材推出限定虱目魚肚飯；頂級肉品MÚO STEAKHOUSE將帶來獨家限定餐點炭香蒜蝦捲餅和牛肉つくね捲餅，絕對都讓大家魂牽夢縈、回味無窮。

▲從露營到烤肉，戶外裝備這裡通通有(圖為O-GRILL)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲從露營到烤肉，戶外裝備這裡通通有(圖為O-GRILL)。（圖／高雄市觀光局提供）

此外，還有話題手搖飲及酒水品牌，如迷客夏 Milksha、春陽茶事、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、KIRIN、19宗罪等，及來自屏東的獨立烘豆實驗所Akau Coffee猻物咖啡、高雄最夯酒吧聯合出攤，將帶來更多意想不到的驚喜。

裝備選物市集則有20個露營裝備和潮流選物的頂尖風格品牌，包含以成為最潮戶外選物店為目標的OUTDOORZ我不在家，集結世界知名戶外品牌，提供機能與顏質並重的戶外穿搭選物，成為OUTDOOR愛好者必朝聖的戶外選物店；位於中部的日月鉄工所特地南下帶來精緻耐用的露營美學產品；台灣品牌RSR鐵人工廠則是專精於各式特殊戶外汽機車的販售，也有各式特色露營用品小物，絕對是必逛攤位。

▲從美食、裝備到理髮，走一趟城市野營讓你從頭更新到腳(圖為SUNRISE BARBER)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲從美食、裝備到理髮，走一趟城市野營讓你從頭更新到腳(圖為SUNRISE BARBER)。（圖／高雄市觀光局提供）

喜歡OUTDOOR & LIFESTYLE風格，別錯過台灣設計品牌Filter017成立的選物店CREALIVE DEPT.、有戶外界最潮品牌之稱的Gallant Outdoor®、兼具時尚、品質及環保安全的烤爐品牌O-GRILL等；而圖像創作品牌XAP和台南文創甜點空間StableNice BLDG.也將來到現場，為大家呈現更多的驚喜設計。當中最特別是，美式男士風格理髮廳SUNRISE BARBER也會到現場，在自在無拘束的環境裡，將專業理容融入到每個人的日常生活中，替來訪的顧客們重塑出充滿自信的髮型，感受最道地的美式氛圍和文化。

歌手陣容包含最受年輕人歡迎的樂團Crispy脆樂團、冰球樂團、怕胖團、國語作業簿、打倒三明治、Tizzy Bac，最潮的歌手魏嘉瑩、小球 莊鵑瑛、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、淺堤，備受金曲獎入圍及得獎肯定：小男孩樂團、麋先生、告五人、艾怡良，及全台最火熱的原子少年 火星Mars，預計將再度引爆高雄活動人潮。

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