蔡壁如要有心人「大可不必」　批「政治干預學術」拿論文案打擊民眾黨

▲蔡壁如公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

德明科大學倫會認定民眾黨立委蔡壁如的資管所碩士論文違反學術倫理，校方13日宣布撤銷該學位。對於論文案是否影響選情，蔡壁如14日表示，選舉應該還是要回歸選賢與能，「有心人士不用浪費資源在我身上，想以此打擊民眾黨大可不必，我的論文問題跟其他候選人無關，希望學術不要被台灣政治干預。」

蔡壁如表示，自己想知道論文哪裡違反學術倫理，也想知道學校的判斷依據，但身為當事人我也是看新聞才知道，辦公室助理才去學校拿到新聞稿，怎麼會是媒體掌握資訊比當事人完整，「校方郵件並未說明我是如何違反學術倫理，想提救濟申復都不知道從哪裡開始。」

對於論文案是否衝擊選情，蔡壁如表示，讀書是個人的事，自己沒有參選、也不是候選人，「有心人士不用浪費資源在我身上，各方關心我非常感謝，但想以此打擊民眾黨大可不必，我的論文問題跟其他候選人、政黨無關，更希望讓學術不要被台灣政治干預。」

對於論文撤銷，蔡壁如指出，因為這個論文是自己很認真整理資料寫下的，本來對論文非常有信心，昨天收到這樣的郵件非常錯愕，也很想知道哪裡有問題，現在執政黨想要除去柯文哲，當然會覺得有些淺在的威脅需要拔除，選舉應該還是要回歸選賢與能，告訴選民政見、想法跟願景，而不是在這裡打泥巴戰。

對於是否辭掉不分區，蔡壁如表示，這件事情很多人關心，政治人物最重要的是誠信，「但主觀、客觀上，論文就是我做的沒問題。」

蔡壁如指出，檢舉人檢舉的是描述的文字，但自己每段都有開宗明義講，「我自己做的研究、圖表沒有問題，目前沒有收到完整報告，所以不知道哪裡出問題，我不會迴避、會負起政治人物，不會眷戀，等我收到完整報告，如果我真的有做不好的地方，我願意辭掉立法委員。」