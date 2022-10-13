前環保副署長打臉李遠哲：蔡英文願接受不同學者意見

▲蔡英文、賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者陶本和／台北報導

針對前中研院長李遠哲近日批評蔡英文政府「2050年淨零碳排」的能源政策無法達成，前環保署副署長詹順貴13日表示，他認同也有所批評跟建議，他期待年底端出的具體政策路徑是否會有所不同；他也比較總統蔡英文、副總統賴清德的不同之處。

李遠哲表示，賴清德在討論氣候變遷議題時，非常小心，「怕踩到上面的腳」，相信賴清德在這部分講得比較好，但他目前沒有條件，因為在不民主的政黨運作裡，很容易被壓死。對此，詹順貴表示，這令人非常訝異，他也完全無法認同。

詹順貴表示，2016年蔡總統就職後的5:3:2能源政策，限定燃煤發電必須逐年減量至2025年僅能占30%，50%是空污與排碳較燃煤少很多的天然氣，另20%是再生能源；而在賴清德北上擔任閣揆時，曾一度想直接改為8:2，意思是80%的火力發電，不嚴格執行減少燃煤發電占比。

詹順貴表示，當時是有幾個人發現後，緊急向蔡英文報告，希望她可以私下協調踩剎車。他說，還好有煞住，否則當時可能就會引起軒然大波，說不定還會有幾個政務官因而去職。

詹順貴說，蔡英文與賴清德都同樣偏重經濟發展，以他在環保署時與兩人互動經驗，兩人較大的差別在於，蔡英文相對容易接受不同意見者的分析提醒，因而較易接受改變；賴清德非常好面子、固執己見。

詹順貴表示，李遠哲院長德行、學問都非常令人敬佩，但對於政治現實可能理解不足，因憂心淨零排放而愛深責切，也許因而言語上難免不免操之過急。

詹順貴進一步分析，或許賴清德要選2024總統，不得不時時提醒自我必須改變，放開心胸，傾聽與接納多元意見，因而讓李院長接觸到賴清德調整後的「美好一面」。

詹順貴認為，果真如此，當然也是台灣之福，畢竟賴清德是目前最可能的下任統總統，確實必須要具備兼聽多元聲音、廣納不同利益的胸襟。他也透露，已經有非常多「有志之士」靠過去，幫忙撰寫各領域的總統選舉政見，其中環保、淨零排放政見的討論撰寫者，是可以讓人放心的人。