　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前環保副署長打臉李遠哲：蔡英文願接受不同學者意見

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲蔡英文、賴清德。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者陶本和／台北報導

針對前中研院長李遠哲近日批評蔡英文政府「2050年淨零碳排」的能源政策無法達成，前環保署副署長詹順貴13日表示，他認同也有所批評跟建議，他期待年底端出的具體政策路徑是否會有所不同；他也比較總統蔡英文、副總統賴清德的不同之處。

李遠哲表示，賴清德在討論氣候變遷議題時，非常小心，「怕踩到上面的腳」，相信賴清德在這部分講得比較好，但他目前沒有條件，因為在不民主的政黨運作裡，很容易被壓死。對此，詹順貴表示，這令人非常訝異，他也完全無法認同。

詹順貴表示，2016年蔡總統就職後的5:3:2能源政策，限定燃煤發電必須逐年減量至2025年僅能占30%，50%是空污與排碳較燃煤少很多的天然氣，另20%是再生能源；而在賴清德北上擔任閣揆時，曾一度想直接改為8:2，意思是80%的火力發電，不嚴格執行減少燃煤發電占比。

詹順貴表示，當時是有幾個人發現後，緊急向蔡英文報告，希望她可以私下協調踩剎車。他說，還好有煞住，否則當時可能就會引起軒然大波，說不定還會有幾個政務官因而去職。

詹順貴說，蔡英文與賴清德都同樣偏重經濟發展，以他在環保署時與兩人互動經驗，兩人較大的差別在於，蔡英文相對容易接受不同意見者的分析提醒，因而較易接受改變；賴清德非常好面子、固執己見。

詹順貴表示，李遠哲院長德行、學問都非常令人敬佩，但對於政治現實可能理解不足，因憂心淨零排放而愛深責切，也許因而言語上難免不免操之過急。

詹順貴進一步分析，或許賴清德要選2024總統，不得不時時提醒自我必須改變，放開心胸，傾聽與接納多元意見，因而讓李院長接觸到賴清德調整後的「美好一面」。

詹順貴認為，果真如此，當然也是台灣之福，畢竟賴清德是目前最可能的下任統總統，確實必須要具備兼聽多元聲音、廣納不同利益的胸襟。他也透露，已經有非常多「有志之士」靠過去，幫忙撰寫各領域的總統選舉政見，其中環保、淨零排放政見的討論撰寫者，是可以讓人放心的人。

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
《還珠》女星69億大廈被法拍　富豪尪欠債人間蒸發
蔡壁如碩士學位遭撤　德明科大：9處涉抄襲
台積電跌破400！Joeman算命被勸「趕快賣」　5個月前預
快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　碩士學位遭撤銷
爆料「靠假照片拿登頂證明」　登山正妹曝漏洞：不方便說是誰了
高雄「酒駕累犯」創新高　一口氣公布「15人高清照」
台積電7奈米產能利用率下滑　魏哲家：高雄廠計畫會有調整

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫南下輔選　周佳琪：讓屏東市成為發光發亮的城市

又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

李遠哲遭批「親共人士」　蘇煥智嗆民進黨：停止人格抹殺

台積電恐變美國護國神山？　柯文哲：匹夫無罪，懷璧其罪

快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　德明科大撤銷碩士學位

前環保副署長打臉李遠哲：蔡英文願接受不同學者意見

被批「雙標」令人心寒　柯文哲：立委用題目逼蘇建榮

特定人士訪台造成台海緊張？　外交部：侵略者才該受譴責

陳時中像紅酒？柯文哲：符合「高深莫測」　價錢合不合理無人知

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

妹子喊「過20該穿成熟點」　秒套碎花裙變嬤...網：過熟

朱立倫南下輔選　周佳琪：讓屏東市成為發光發亮的城市

又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

李遠哲遭批「親共人士」　蘇煥智嗆民進黨：停止人格抹殺

台積電恐變美國護國神山？　柯文哲：匹夫無罪，懷璧其罪

快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　德明科大撤銷碩士學位

前環保副署長打臉李遠哲：蔡英文願接受不同學者意見

被批「雙標」令人心寒　柯文哲：立委用題目逼蘇建榮

特定人士訪台造成台海緊張？　外交部：侵略者才該受譴責

陳時中像紅酒？柯文哲：符合「高深莫測」　價錢合不合理無人知

低壓、東北季風聯手開外掛！週末「很像颱風天」　風雨最大時刻曝

朱立倫南下輔選　周佳琪：讓屏東市成為發光發亮的城市

北漂女打拼16年「月薪漲60倍」！存到178萬回農村　網點破2點狂勸

「一國中學區一日照」布建百分百　黃偉哲打造長照零距離城市

《還珠》晴兒復出原因瘋傳！　百億富尪神隱「69億大廈流法拍」

開國門首日！旅客變多了　國光客運桃園機場路線「明起二度增班」

北漂打拚16年「月薪漲60倍」！她存到178萬回農村：我夢想的生活

又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

嘻哈歌手嗨跳觀眾席「沒人肯接」！　墜地壓碎女大生手機

先探／Apple神救援鴻海暴衝

2寶爸當街遭爆頭亡！　 女兒近距目擊嚇壞奔逃

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

被蔡英文「一句話」氣到發瘋！　李遠哲：無法再跟她溝通

快訊／4個月役男「不必補役期」　國防部：按年次來區分

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　德明科大撤銷碩士學位

陳時中沒救了？　前綠委曝兩大關鍵：選舉已成「垃圾時間」

再發振興券？　行政院：會研究評估

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦

李遠哲、蔡英文恩仇錄一次看　曾幫宇昌案背書、又逼宮讓位賴清德

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

粉絲想脫單求幹譙　陳時中笑回1句話

陳時中尷尬了！　張斯綱抓「違規掛看板」：總統級幕僚太掉漆

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

更多熱門

相關新聞

李遠哲證實蔡這句　柯：也是傻眼

李遠哲證實蔡這句　柯：也是傻眼

台北市長柯文哲曾於2021年提及，有民進黨大咖告知，總統蔡英文曾稱能源政策只寫到2025，是因為「2024後就不是我的事」引發政壇譁然，而前中研院長李遠哲12日也證實此事。對此，柯文哲13日回應，自己這些話早就聽過了，當時聽到也是傻眼。

LIVE／來看出國旅客多開心！　蔡英文視察桃園機場歡送出境國人

LIVE／來看出國旅客多開心！　蔡英文視察桃園機場歡送出境國人

李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

兩岸是「兩區」還「兩國」？陸委會回應

兩岸是「兩區」還「兩國」？陸委會回應

社宅8年20萬戶能達標？　徐國勇有信心：就像準備聯考

社宅8年20萬戶能達標？　徐國勇有信心：就像準備聯考

關鍵字：

蔡英文詹順貴賴清德李遠哲

讀者迴響

熱門新聞

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面