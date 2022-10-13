蔡英文誓言「逐年恢復1186萬觀光人次」　提撥291億紓困航空業

▲總統蔡英文率隊親送出國旅客。（圖／台虎提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日下午視察「桃園國際機場」時表示，從今天開始，台灣邊境管制放寬，走出疫情的陰霾，邁向正常生活。她也請所有相關單位做好各項準備，共同投入「拚經濟、拚復甦」，讓經濟、產業以及所有相關領域，都能克服疫情的影響，再度蓬勃發展。

蔡英文在抵達後，首先視導「出境安檢作業」、「出境證照查驗」，並觀賞「疫情回顧影片」；沿途，她也受到機場服務人員熱烈歡迎，並與航班旅客、機組員寒暄互動，預祝他們旅途平安愉快。

蔡英文致詞時表示，過去兩年多、將近三年以來，感謝大家共同努力，團結防疫，台灣已經度過最困難的時刻。隨著疫情對全球的影響逐漸趨緩，從今天開始，台灣邊境管制放寬，我們走出疫情的陰霾，邁向正常生活。

蔡英文說，剛才她也看到，無論是出境安檢、通關查驗，還有免稅商店、航空公司的機組員等，都為了這次的開放，做好了萬全的準備。她要感謝相關單位的全力配合，才能共同為國人以及國際旅客，打造一個安心、安全的邊境檢疫以及通關環境。

蔡英文指出，從今天開始，我們實施入境居家檢疫措施0加7天，這代表從國外回到台灣，不必再強制隔離，只要自主防疫7天，都可以自由活動。她表示，因應邊境開放，入境檢疫措施也更為簡化，現在入境，我們會發放四劑快篩試劑，讓民眾做好自主健康管理。

▼行政院長蘇貞昌13日陪同總統蔡英文視察桃園機場。（圖／行政院提供）



蔡英文認為，透過更簡便的入境措施，相信能夠吸引更多國際友人，促進更多商業、觀光的國際旅客來到台灣，帶動更頻繁的國際交流往來。今天是國門開放的第一天，就有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等地的旅客，一共有244人來到台灣。預估到10月底，還會有230團旅客，總共3,630人會來到台灣。

蔡英文指出，希望逐年恢復疫情前的1,186萬觀光人次，交通部也有每個階段的目標，我們會全力衝刺，也希望大家同心協力，達成每一階段所設定的目標。

她說，要藉這個機會，告訴國際上的好朋友，「台灣準備好了，歡迎光臨」，邀請大家來到台灣，很多海外鄉親因為入境檢疫程序的簡化，回到台灣都更方便，她也要跟海外的鄉親說「歡迎回家」。

蔡英文提到，為了迎接更多國際旅客來到台灣，桃園機場利用疫情期間升級軟、硬體設備，相信在不久的將來，就能夠用全新的面貌、更高的品質，服務所有旅客。

蔡英文指出，這兩年多來，因為邊境管控，航空相關產業受到相當大的衝擊和影響，政府共計提撥291億元的紓困金，補助航空相關產業。她也感謝交通部以及桃園機場公司，協助辦理紓困，一起來支持航空產業，度過疫情難關。

她認為，國境解封也代表一個新階段的開始，已經請所有相關單位做好各項準備，共同投入「拚經濟、拚復甦」的工作，讓經濟、產業以及所有相關領域，都能克服疫情的影響，再度蓬勃發展。

▼指揮中心指揮官王必勝凌晨前往桃機視察，並迎接泰國首發團抵台。（圖／指揮中心提供）

