　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文誓言「逐年恢復1186萬觀光人次」　提撥291億紓困航空業

▲台灣虎航凌晨迎來解封後首批旅客(上圖)；下午總統蔡英文(前排右五)率隊親送出國旅客。（圖／台虎提供）

▲總統蔡英文率隊親送出國旅客。（圖／台虎提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日下午視察「桃園國際機場」時表示，從今天開始，台灣邊境管制放寬，走出疫情的陰霾，邁向正常生活。她也請所有相關單位做好各項準備，共同投入「拚經濟、拚復甦」，讓經濟、產業以及所有相關領域，都能克服疫情的影響，再度蓬勃發展。

蔡英文在抵達後，首先視導「出境安檢作業」、「出境證照查驗」，並觀賞「疫情回顧影片」；沿途，她也受到機場服務人員熱烈歡迎，並與航班旅客、機組員寒暄互動，預祝他們旅途平安愉快。

蔡英文致詞時表示，過去兩年多、將近三年以來，感謝大家共同努力，團結防疫，台灣已經度過最困難的時刻。隨著疫情對全球的影響逐漸趨緩，從今天開始，台灣邊境管制放寬，我們走出疫情的陰霾，邁向正常生活。

蔡英文說，剛才她也看到，無論是出境安檢、通關查驗，還有免稅商店、航空公司的機組員等，都為了這次的開放，做好了萬全的準備。她要感謝相關單位的全力配合，才能共同為國人以及國際旅客，打造一個安心、安全的邊境檢疫以及通關環境。

蔡英文指出，從今天開始，我們實施入境居家檢疫措施0加7天，這代表從國外回到台灣，不必再強制隔離，只要自主防疫7天，都可以自由活動。她表示，因應邊境開放，入境檢疫措施也更為簡化，現在入境，我們會發放四劑快篩試劑，讓民眾做好自主健康管理。

▼行政院長蘇貞昌13日陪同總統蔡英文視察桃園機場。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長蘇貞昌13日陪同總統蔡英文視察桃園機場。（圖／行政院提供）

蔡英文認為，透過更簡便的入境措施，相信能夠吸引更多國際友人，促進更多商業、觀光的國際旅客來到台灣，帶動更頻繁的國際交流往來。今天是國門開放的第一天，就有來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等地的旅客，一共有244人來到台灣。預估到10月底，還會有230團旅客，總共3,630人會來到台灣。

蔡英文指出，希望逐年恢復疫情前的1,186萬觀光人次，交通部也有每個階段的目標，我們會全力衝刺，也希望大家同心協力，達成每一階段所設定的目標。

她說，要藉這個機會，告訴國際上的好朋友，「台灣準備好了，歡迎光臨」，邀請大家來到台灣，很多海外鄉親因為入境檢疫程序的簡化，回到台灣都更方便，她也要跟海外的鄉親說「歡迎回家」。

蔡英文提到，為了迎接更多國際旅客來到台灣，桃園機場利用疫情期間升級軟、硬體設備，相信在不久的將來，就能夠用全新的面貌、更高的品質，服務所有旅客。

蔡英文指出，這兩年多來，因為邊境管控，航空相關產業受到相當大的衝擊和影響，政府共計提撥291億元的紓困金，補助航空相關產業。她也感謝交通部以及桃園機場公司，協助辦理紓困，一起來支持航空產業，度過疫情難關。

她認為，國境解封也代表一個新階段的開始，已經請所有相關單位做好各項準備，共同投入「拚經濟、拚復甦」的工作，讓經濟、產業以及所有相關領域，都能克服疫情的影響，再度蓬勃發展。

▼指揮中心指揮官王必勝凌晨前往桃機視察，並迎接泰國首發團抵台。（圖／指揮中心提供）

▲▼邊境解封，指揮中心指揮官王必勝10/13凌晨前往桃機視察，並迎接泰國首發團抵台。（圖／指揮中心提供）

►坐整天臀部也沒壓力！「日本旭川軀幹定位護脊紓壓坐墊」驚爆價990元

ET快訊
快訊／蔡壁如無法認同審查結果　發4點聲明
硬上傳播妹害墜樓亡　當街被呼巴掌公審　下跪男一審判決結果曝
美女比基尼照取代測速桿　台灣基進懲處出爐
知名女演奏家裸照被竊！前男友強逼分手砲
趙薇消失1年「IG大動作更新」！　頭貼曝網驚：不好吧
林襄抽菸毀形象？　「雪乳戰神」嗆爆：跟處女情結一樣蝦
台積電法說會變法會！大降資本支出　外媒驚：科技業挫咧等

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡壁如無法認同審查結果　發4點聲明：將提出救濟申覆

立院交委未到種樹百里現場視察　蘇清泉：最怕的事情來了

選舉選到腦袋壞掉！美女比基尼照取代測速桿　台灣基進懲處出爐

遭民進黨轟退選！　鍾東錦競總「蒐證提告」：拒絕綠色恐怖威脅

蔣萬安批陳時中護航高端被認證　審計部報告文件曝！認了有疑慮

蔡英文誓言「逐年恢復1186萬觀光人次」　提撥291億紓困航空業

朱立倫南下輔選　周佳琪：讓屏東市成為發光發亮的城市

又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

蘇煥智力挺李遠哲　反嗆民進黨：停止人格抹殺

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

吳宗憲：請雙面人講一下..猛虧Lulu　狂譙金鐘分開頒「很愚蠢」全員冷汗

阿伯拍醒路倒醉男喊危險！　摸走2萬塞口袋：都飛走了

萌弟吃燒烤遇正妹店員　狂喊美女...網：懂生存

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

現代人疲勞指數大調查

快訊／蔡壁如無法認同審查結果　發4點聲明：將提出救濟申覆

立院交委未到種樹百里現場視察　蘇清泉：最怕的事情來了

選舉選到腦袋壞掉！美女比基尼照取代測速桿　台灣基進懲處出爐

遭民進黨轟退選！　鍾東錦競總「蒐證提告」：拒絕綠色恐怖威脅

蔣萬安批陳時中護航高端被認證　審計部報告文件曝！認了有疑慮

蔡英文誓言「逐年恢復1186萬觀光人次」　提撥291億紓困航空業

朱立倫南下輔選　周佳琪：讓屏東市成為發光發亮的城市

又為大巨蛋槓上！柯文哲：花敬群很糟糕　「當官後整個人扭曲」

高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

蘇煥智力挺李遠哲　反嗆民進黨：停止人格抹殺

純網保搶頭香！　中信產董事會拍板提出申請

黑嘉嘉親曝對「男生戴眼鏡」的看法　Rain、河正宇同款眼鏡登台

校園單日+7585「連3天增加逾7千例」　 累計逼近70萬例確診

桃產總廣邀4市長參選人市政座談　教師、勞工與醫護權益說分明

高宇杰久違蹲捕獲肯定　助總有期待：想辦法更上一層樓

快訊／蔡壁如無法認同審查結果　發4點聲明：將提出救濟申覆

U23／陳柏毓、鄭宗哲探班帶來情蒐資料　手癢想打國際賽

澳洲渡假天堂全面解封！森林秘境住豪華帳篷　划SUP看海豚超療癒

阿文改口認了！　楊繡惠怒曝「關鍵錄音」揭借錢手法：我看走眼

喻虹淵才遭詐3447萬　社群被駭「手機號碼也淪陷」：還我清白

早安咖啡！經典迷因大會考3.0！「煙火阿嬤」叫聲竟與氣球有關？光明哥手上的牛奶是什麼口味？

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌「王牌小編」輕生　鄭運鵬幕僚：我男友過世了

快訊／蔡壁如論文違反學術倫理　德明科大撤銷碩士學位

被蔡英文「一句話」氣到發瘋！　李遠哲：無法再跟她溝通

快訊／4個月役男「不必補役期」　國防部：按年次來區分

李遠哲：政黨執政後腐化比過去更快

陳時中沒救了？　前綠委曝兩大關鍵：選舉已成「垃圾時間」

再發振興券？　行政院：會研究評估

「誰對閣揆有興趣可以來推薦」　蘇貞昌講完看向鄭文燦

李遠哲、蔡英文恩仇錄一次看　曾幫宇昌案背書、又逼宮讓位賴清德

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

連高嘉瑜也不想淌渾水？　媒體人轟陳時中內湖路口造勢「不長眼」

即／逢甲認定「論文仍屬原創」　許淑華回應了

粉絲想脫單求幹譙　陳時中笑回1句話

陳時中尷尬了！　張斯綱抓「違規掛看板」：總統級幕僚太掉漆

更多熱門

相關新聞

前環保副署長打臉李遠哲：蔡英文願接受不同學者意見

前環保副署長打臉李遠哲：蔡英文願接受不同學者意見

針對前中研院長李遠哲近日批評蔡英文政府「2050年淨零碳排」的能源政策無法達成，前環保署副署長詹順貴13日表示，他認同也有所批評跟建議，他期待年底端出的具體政策路徑是否會有所不同；他也比較總統蔡英文、副總統賴清德的不同之處。

李遠哲證實蔡這句　柯：也是傻眼

李遠哲證實蔡這句　柯：也是傻眼

LIVE／來看出國旅客多開心！　蔡英文視察桃園機場歡送出境國人

LIVE／來看出國旅客多開心！　蔡英文視察桃園機場歡送出境國人

李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

李遠哲「無法與蔡英文溝通」 　羅智強驚：神主牌的痛心之言

兩岸是「兩區」還「兩國」？陸委會回應

兩岸是「兩區」還「兩國」？陸委會回應

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

林襄被拍抽菸形象全毀！　經紀人道歉：會努力戒掉

楊繡惠凌晨突對「緋聞男星」飆國罵：看到人就借錢

林叨囝仔Sydney懷孕！升格7寶媽

這間全聯有5層樓「電梯+手扶梯」！　在地人：打倒隔壁傳統市場

快訊／彰化水泥泵浦車衝撞2車　騎士遭輾爆頭慘死

楊繡惠曾暗示「有阿嬤錢被騙光」

孫生女友爆夜店親人夫…酷炫嚴肅回應！

淡水「超美樓中樓」47坪賣998萬　網傻：是甜點社區

研究曝「做愛這體位」男生可消耗211卡

橘色惡魔不想走！台學校1規定卻嚇壞日學生

小孩自願退團…《原子》班底IG一片黑

翹臀妹深蹲「噗一聲」！褲子溼整片教練尷尬

「老公下面壞掉」愛愛3分鐘就結束　人妻：我才26歲

新變異株BF.7多可怕　症狀一次看

25歲騎士遭輾爆頭　奪命駕駛磕頭下跪10分鐘

更多

最夯影音

更多
「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」

「原子少年」小孩宣布退團！　不滿被污衊開告「許維恩公司」
林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

林志玲哭了！淚訴求子「試了10幾次」　47歲高齡產子：從來沒有放棄過

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

陳時中7：50站路口初體驗　內湖居民探頭罵：吵死了！

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

《換乘2》海恩「十指緊扣」鉉奎網嗨翻 　前任吃醋「讓人反感」...她自責不安

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面