遭撤銷碩士學位！蔡壁如坦言看新聞才知　喊話德明科大完整說明

記者杜冠霖／台北報導

德明科大學倫會認定民眾黨立委蔡壁如的資管所碩士論文引用未加以適當引註，違反學術倫理，校方13日宣布撤銷該學位。對此，蔡壁如14日召開記者會表示，自己想知道論文哪裡違反學術倫理，但身為當事人也是看新聞才知道，想提救濟申覆都不知道從哪裡開始。

蔡壁如表示，自己想知道論文哪裡違反學術倫理，也想知道學校的判斷依據，但身為當事人我也是看新聞才知道，辦公室助理才去學校拿到新聞稿，怎麼會是媒體掌握資訊比當事人完整，「校方郵件並未說明我是如何違反學術倫理，想提救濟申覆都不知道從哪裡開始。」

蔡壁如指出，自己寫論文不是為了洗學歷，大家都知道我以前是護理師，進到北市府後，因為工作需要，想知道政治人物在社群媒體發佈的文章，從2017年底整理到2018年，「若真的有論文上面的疏漏，我必須要坦然面對，如果是因為引用疏漏，我固然不服，但我必須承擔。」

對於提出申覆，蔡壁如指出，自己也必須捍衛權利，也請學校提供相關審核資料，感謝德明科大栽培，「我念了兩年半，也請網友不要拿其他大學比較，學術討論應該要回歸理性，我還是要捍衛曾經的努力。」

▲蔡壁如公開回應德明科大「學術倫理案審定結果」。（圖／記者屠惠剛攝）

